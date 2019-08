'Mantelzorger schrijft 25.000 euro over naar eigen rekening'

De aanklacht tegen een echtpaar uit Zevenaar is niet mis; het stel ging op vakantie en kocht onder meer een auto, wasmachine en droger van het geld van een hulpbehoevende man. De officier van justitie eist daarom werkstraffen voor diefstal en witwassen.

Vol schaamte zit het echtpaar voor de rechter. Het slachtoffer durven ze de hele zitting niet aan te kijken. Zodra de zaak begint rollen de tranen. 'Het lijkt erop dat berouw na de zonde komt', aldus de officier van justitie.

In 2016 komt de man van het stel voor het eerst als een soort mantelzorger bij het slachtoffer over de vloer. Nadat zijn zaak over de kop gaat moet hij van de gemeente als buddy werken om zijn uitkering terug te verdienen.

Op een gegeven moment krijgt hij steeds meer verantwoordelijkheid en regelt hij bankzaken. Als hij een praktisch ongebruikte rekening ziet waar veel geld op staat, kan hij zichzelf niet bedwingen. 'Hij was er altijd wel gemakkelijk mee. Terecht ook, hij heeft zijn hele leven gewerkt. Ik was alles kwijt, had een zoon die ik niks kan bieden. Dus ja...'

Lange lijst van aankopen en uitgaven

Het echtpaar heeft toegang tot een rekening die niet op haar naam staat en dus buiten het zicht van de schuldsanering blijft. In totaal verdwijnt op die manier ruim 25.000 euro. De lijst van aankopen en uitgaven is lang. Van een auto tot een wasmachine en droger. Maar ook een vakantie in Turkije en benzine voor de auto wordt van de rekening betaald.

De man doet ook in de rechtbank geen moeite om het goed te praten. 'Het liefst wil ik dat het opgelost is voor het slachtoffer en dat ons gezin hier sterk uit komt en we een normaal leven kunnen opbouwen.'

Onder druk gezet

De vrouw gebruikte de pas en de auto, maar zegt dat ze altijd onder druk is gezet door haar man om de pas te gebruiken. 'Het heeft meer zorgen dan plezier opgeleverd.' Ze heeft haar man ook gezegd dat hij moest stoppen.

De rechter wil ook weten waarom de man niet stopt. 'Vooral omdat je je zoon gelukkig en blij naar school ziet gaan. Dan denk je nou, weetje, misschien is het niet goed, maar op dat moment denk je dat het beter is.'

'Misbruik van een kwetsbare meneer'

De officier houdt de man schuldig voor diefstal en de vrouw voor witwassen. 'Ik constateer dat hier twee gebroken mensen tegenover me zitten. Maar dat neemt niet weg dat u misbruik heeft gemaakt van een kwetsbare meneer.'

Tegen de man eist ze een werkstraf van 140 uur en tegen de vrouw een werkstraf van 60 uur. Het echtpaar heeft al een deel terugbetaald, het slachtoffer eist nu de resterende 14.162 euro en twintig cent terug.

De advocaat van het echtpaar betoogt dat het slachtoffer zelf de pas en pincode heeft gedeeld. Er zou daarom geen sprake zijn van diefstal, maar om het minder zware verduistering.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.