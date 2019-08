Nieuwe wanddecoratie in raadszaal Montferland

'De raadszaal in Gouden Handen is nogal kil en steriel ingericht', zo laat de gemeente Montferland weten over de ruimte in het voormalige klooster in ’s-Heerenberg. 'Men ervaart niet dat men zich bevindt in een zeer karakteristiek historisch pand. Vanuit het college is verzocht om te komen met een voorstel om de raadszaal te voorzien van een wanddecoratie die meer recht doet aan dit karaktervolle gebouw.' Volgens de gemeente moet de decoratie zorgen voor een ‘warmere uitstraling’ in de ruimte die ook voor huwelijksvoltrekkingen wordt gebruikt.



De te realiseren decoratie werd gevonden in een verzameling ansichtkaarten van inwoner Tonny Gerritsen van het stadje. Gekozen is voor een reproductie van het vooraanzicht van klooster Don Rua, dat vroeger gevestigd zat in het pand van Gouden Handen. Op de huidige plek van de raadszaal zat vroeger de kloosterkeuken, maar daar was geen afbeelding van te vinden. Het presidium moet nog akkoord gaan met de nieuwe decoratie.