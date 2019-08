VIDEO | Bijzonder kunstwerk voor bijzondere club: De Treffers viert 100-jarig bestaan

door Bastiaan van Blokland

Een verkiezing voor het Elftal van de Eeuw, een feestweek en een veilingdiner voor leden van de businessclub: het 100-jarig bestaan is de afgelopen maanden al uitgebreid gevierd. Het kunstwerk dat donderdag is onthuld is de kers op de taart. Het is gemaakt door beeldend kunstenaar Ben Wegh, tevens Treffersman in hart en nieren.

De Treffers werd op 1 augustus 1919 opgericht in café Homberg op de hoek van de Bosstraat en de Burgemeester Ottenhofstraat. De voetbalclub telt momenteel ruim 1300 leden.

Met zijn beeld wil Wegh het unieke karakter van zijn club uitdragen, waar respect voor elkaar hoog in het vaandel staat en waar men het sámen doet; de club wordt gedragen door de leden, vertelt hij. Die dragende handen zijn dan ook terug te zien in zijn beeld.

Alle generaties

Jong en oud was bij de opening aanwezig; oudgedienden die al bijna 80 jaar bij de club zitten onthulden Weghs kunstwerk samen met de allerjongsten.

En met die onthulling is het feest nog niet voorbij. Zo is er in oktober nog een expositie over de geschiedenis van de club in het nog te openen Vrijheidsmuseum, de opvolger van het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek.

