Strooien vanwege de hitte? Schadelijk voor het milieu, vinden Arnhemse partijen

De verwachting is dat de hoge temperaturen van deze zomer steeds vaker voorkomen. Dus moet er nagedacht worden over structurele oplossingen, stellen de partijen in hun vragen aan het college. Ze willen onder meer weten wat ervoor nodig is om het Arnhemse wegdek bestand te maken tegen tropische temperaturen en wat dit gaat kosten.

'Natuur ongemoeid laten'

'Meestal wordt strooizout natuurlijk in de winter gebruikt', zegt fractievoorzitter Leo de Groot (Partij voor de Dieren). 'Toen hebben we vragen gesteld over de veel milieuvriendelijkere dooikorrels. Maar dat vond men te duur.' Toch is ook dat niet het meest ideale alternatief volgens De Groot. 'Die dooikorrels zijn zo goed dat sommige planten daar juist weer harder van gaan groeien. Je moet de natuur zoveel mogelijk ongemoeid laten.'

Maar strooizout wil hij in elk geval niet. 'Vogels kunnen hierdoor vergiftigd raken of zelfs sterven. Voor katten en honden is zout ongezond. Ook kan een dier er bijvoorbeeld ontstekingen van oplopen aan de zoolkussens onder zijn poten.' Volgens De Groot is het zout ook slecht voor de plantengroei. Het gebruik van zand is het meest milieuvriendelijk, stelt hij.

Wegen van klinkers

De Groot denkt dat het strooien in de zomer met een ander type wegdek prima te voorkomen is. 'Denk bijvoorbeeld aan klinkers', zegt hij. Dat is volgens hem bovendien veel duurzamer. 'Vroeger legden we wegen aan die duizenden jaren meegingen. Terwijl het asfalt van tegenwoordig soms na vijf jaar alweer kapot is.'

Psychologisch effect

Ook pleit De Groot voor veel meer bomen langs wegen. 'Als bomen de zon tegenhouden kan dat voor de asfalttemperatuur zomaar 30 graden schelen.' Dat dit onveilig is vindt hij 'de grootste onzin'. 'Misschien werken die bomen vanwege het psychologische effect zelfs wel positief op de veiligheid.'

