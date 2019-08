Taakstraf voor Arnhems stel dat eigen hond doodschoot met luchtbuks

Een stel uit Arnhem dat hun hond doodschoot is donderdag veroordeeld tot 100 uur werkstraf en twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf. Bij de hond is ook methadon toegediend. De politierechter volgt daarmee de strafeis van het Openbaar Ministerie.

Het stel heeft de hond eind 2017 met een luchtbuks om het leven gebracht, meldt De Telegraaf. Het ging om een Staffordshire Terriër met de naam Dixie, die verzorging nodig zou hebben gehad, maar niet hebben gekregen.

Spijt

Volgens de vrouw was het noodweer en heeft ze zich niet schuldig gemaakt aan dierenmishandeling. 'Ze gilde het uit vanwege de lichamelijke klachten', stelt zij volgens de krant. 'Het is ondragelijk als iets dat je lief hebt, constant pijn heeft.' Het stel was bang om niet serieus genomen te worden en legde daarom geen contact met de dierenarts.

De vrouw bekent dat zij heeft geschoten en zegt veel spijt te hebben. De hond is vier- of vijfmaal in haar kop en borst geschoten, waarna het dode dier bij Elst in de rivier de Linge werd gegooid.

Toezicht dierenpolitie

Volgens de officier is het dier afgemaakt, terwijl het alleen een operatie nodig had aan haar achterpoten. De rechtbank gaat hierin mee en oordeelt dat het stel wel degelijk een keuze had, maar de verkeerde beslissing heeft genomen.

Het stel heeft momenteel nog drie kanaries en een hond thuis. De dierenpolitie houdt de komende twee jaar toezicht.