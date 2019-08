VIDEO | Helikopterfans vergapen zich op Dutch Heli Day

Zo’n 25 helikopters uit binnen- en buitenland kwamen in Stroe op bezoek. En daar zaten bijzondere exemplaren bij, zegt organisator Gerrit van Beusekom van Joint Helicopter Pilots. Hij was zelf zeer enthousiast over de Cougar, een transporthelikopter van Defensie. 'Dat is echt een prachtexemplaar.'

Droom komt uit

Voor de 6-jarige Daniël uit Barneveld is het een droom die uitkomt. Hij wil heel graag piloot worden en mocht vandaag een kijkje nemen in een echte cockpit. 'Ik wil piloot worden, omdat ik dan altijd mag vliegen', vertelt hij.

Provisorische verkeerstoren

Om al die helikopterlandingen soepel te laten verlopen werd speciaal een vier meter hoge verkeerstoren gebouwd. 'Het is natuurlijk provisorisch', zegt Van Beusekom. 'We hebben een aantal containers op elkaar gestapeld. En er zit een professionele luchtverkeersleider in die normaal op een heliplatform in Rotterdam werkt. Want het is een hele operatie om al die helikopters goed naar de grond te begeleiden.'

Naast de Cougar kwamen er ook een traumahelikopter, een Duitse SP Luftbild en een Gyrocopter.

Ander doel

Naast dat het vooral heel leuk is om zo veel helikopters bij elkaar te zien, is er volgens Van Beusekom ook nog een ander doel. 'We willen het belang van helikopters laten zien. Vaak is mensen hun eerste associatie dat een heli veel geluid maakt. Maar ze worden voor heel veel belangrijke zaken ingezet, zoals traumahelikopters en voor het leger. We vinden het leuk dat mensen nu in gesprek kunnen met de piloten en zo de helikopterwereld een beetje leren kennen.'