Gelderse heide bloeit nog steeds lastig door droogte

De heide lijdt onder de droogte. Net als vorig jaar, toen heideplanten verpulverden door tekort aan regenwater. Is er de komende weken nog ergens in Gelderland bloeiende heide te zien?

De heide kwam vorig jaar, tijdens de extreem droge zomer, nauwelijks tot bloei. Heidestruiken stierven af en veel heidevelden kleurden meer bruin dan paars. 'We gaan mensen waarschuwen dat ze niet naar de Posbank hoeven te komen, omdat ze niet krijgen wat mensen gewend zijn op die plek', vertelde een woordvoerder van Natuurmonumenten vorig jaar. De bloeiende heide trekt doorgaans veel extra toeristen naar de natuurgebieden.

Hoe is het dit jaar met de heide?

'De Tongerense heide begint een paarse gloed te krijgen, maar de kans op bloeiende heide is op de Loenermark minder groot', zegt Ine Haanappel, woordvoerder van het Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK).

Boswachter Jasper van Staatsbosbeheer is minder negatief dan vorig jaar. 'Toen viel er tot eind augustus echt geen druppel regen. Dit jaar is het ook droog, maar is er nog wel iets aan regen gevallen.'

Moeilijk te herstellen

Hij verwacht dat de heide op de Noord-Veluwe iets uitbundiger bloeit dan vorig jaar, maar niet zo diep paars als voorheen. 'De heide die vorig jaar verloren ging, is moeilijk te herstellen. We hebben nog steeds te maken met stukken dode heide. Daar brengt het beetje regen dat we tot nu toe hebben gehad geen verandering in.'

De heide die het wel overleefde, heeft baat bij de buien die deze zomer vielen. 'De komende twee weken wordt regen verwacht, dus dat levert absoluut een beter beeld op dan vorig jaar.'

'Verschillende natte zomers nodig voor herstel van de heide'

En hoe gaat het met de heide op de Posbank? Het natuurgebied op de Veluwezoom is geliefd bij natuurliefhebbers en fotografen om de fascinerend bloeiende heidevelden. 'De heide krabbelt langzaam op', constateert ecoloog Ruben Vermeer van Natuurmonumenten. 'Het ziet er niet zo asgrauw uit als vorig jaar. De heide zal absoluut wel wat gaan bloeien, maar niet zo uitbundig als normaal.'

De heide heeft volgens Vermeer nog wel een paar goede, natte zomers nodig om helemaal te herstellen. 'Doordat de heide zo te lijden heeft onder de droogte zijn er veel minder insecten', constateert hij. De nachtzwaluw, die zo typisch is voor de Posbank, heeft daar last van. 'De nachtzwaluw heeft veel insecten nodig om de jongen te voeden. Een gezonde hei is niet alleen mooi, maar ook een enorme boost voor insecten en daarmee dus ook voor andere dieren.'

