30 jaar Huntenpop: van Herman Brood tot The Kelly Family

Huntenpop viert dit weekend haar dertigste verjaardag. In 1989 begon het in zalencentrum De Zon in Varsselder met de ongewone combinatie van de band Normaal en het Ulfts Mannenkoor. Er kwam 1000 man op af en dat was genoeg om van meer te dromen. Sindsdien is het uitgegroeid tot een festival van formaat met jaarlijks zo'n 25 duizend bezoekers.

Voorzitter Hajon Westerveld is sinds 11 jaar betrokken bij het festival. Volgens hem zijn de vele vrijwilligers die ieder jaar weer de kar willen trekken de grote kracht van het festival. Letterlijk soms: de handen moeten flink uit de mouwen. 'Het is zwaar werk. Er moeten podia gebouwd worden en hekken gesjouwd. Zeker met die hitte vorige week was het flink aanpoten. We hebben een vaste kern, maar ook wat jeugdige aanwas. Dus die proberen we enthousiast te houden.'

Op het podium of ernaast - altijd feest

Zoals ieder festival zijn er ups en downs. Een van de hoogtepunten zijn voor Westerveld toch wel de artiesten die er geen genoeg van kunnen krijgen. 'Ik herinner me Muchachito Bombo Infierno, een Spaanse band. Twaalf man die van het podium kwamen en gewoon doorgingen. Op het podium of ernaast; het maakte ze geen reet uit. Ze gingen gewoon door tot 's avonds laat.'

De mooie herinneringen overheersen voor Westerveld, maar hij herinnert zich ook het jaar waarin er iemand in elkaar werd geslagen. 'Dat was niet op het festivalterrein en na sluitingstijd, maar dat komt dan natuurlijk wel in de media als 'op Huntenpop'. Heel frustrerend, want je kunt er niks aan doen, maar het zorgt wel voor een smet op het feestje dat jaar.'

Minder Metal

Er is in die dertig jaar natuurlijk ook het een en ander veranderd. Vooral ook in de programmering. Die ging door de jaren heen alle kanten op: van Herman Brood en his Wild Romance via de punkers van The Pogues tot The Kelly Family. Het programma is meer mainstream geworden, beaamt Westerveld: 'We programmeren echt voor ieder wat wils. We willen een brede doelgroep trekken. Vroeger was er bijvoorbeeld ook een flinke metalscene, maar die doelgroep is veel kleiner geworden. Dus we programmeren nog wel metalbands, maar minder.'

Dit jaar hebben ze voor het eerst het terrein helemaal anders ingedeeld. 'Dat is voor mij nog wel spannend. Of dat allemaal goed gaat. Of iedereen z'n weg goed weet te vinden. Maar het ziet er goed uit. We hebben er weer zin in!'