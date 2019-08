Buurt schrikt van vervuilde speeltuin, geen asbest aangetroffen

Buurtbewoners en medewerkers van een naastgelegen centrum met kinderopvang en een basisschool sloegen alarm. De grond in de nieuwe speeltuin aan de Georges Brassensstraat in Lent bleek vervuild. Direct plaatste de gemeente Nijmegen hekken om de net geopende speeltuin. 'Ik vind het heel jammer. Ik wilde er heel graag gaan spelen, maar dat kan nu dus niet. Als je er met blote voeten gaat spelen kan het gevaarlijk zijn', vertelt Zara, die in de buurt op school zit. Haar moeder werd via een buurtapp op de hoogte gesteld van de vervuiling.

Er is weliswaar geen asbest gevonden, maar de gemeente Nijmegen neemt het zekere voor het onzekere. 'We hebben besloten de grond af te graven. Er komt nieuwe grond en het veldje wordt opnieuw ingezaaid', laat een woordvoerder weten.

Het lijkt te gaan om een inschattingsfout, maar waar het precies misging is nog niet helemaal helder. 'De grond komt uit een depot en is vooraf wel beoordeeld. In het gebruikte deel blijkt meer puin te zitten dan vooraf gedacht. Dat hoeft niet overal erg te zijn, maar op een speelveld is het dat natuurlijk wel', aldus de gemeentewoordvoerder.

En zo kon het gebeuren dat kinderen heel even tussen het glas en de scherven konden spelen. Voor zover bekend zijn er geen kinderen die verwondingen hebben overgehouden aan de grond.

'Veiligheid boven alles'

Wanneer de kinderen weer gebruik kunnen maken van de nieuwe speeltuin, is nog niet duidelijk. Volgende week beginnen de graafwerkzaamheden. 'Veiligheid gaat boven alles. Zodra bekend is wanneer het klaar is, laten we dat weten', klinkt het op het Nijmeegse stadhuis.

