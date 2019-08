VIDEO | Pijlen vliegen je om de oren bij Kasteel Doorwerth

En dat is bijzonder, zegt Arnoud Strijbis van de organisatie. 'We kennen handboogschieten vooral van de Olympische spelen, waar je vaste afstanden schiet. Dit is anders. Je loopt hier de hele dag midden in de natuur.

Eigenlijk zoals de meeste amateurhandboogschieters hun sport het liefst beoefenen.' Er is volgens hem veel overleg met natuurorganisaties geweest om alles goed te laten verlopen.

Geen prof

Je hoeft geen prof te zijn om mee te doen. 'Iedereen met een beetje ervaring kon zich inschrijven', aldus Strijbis. 'Het is echt een evenement voor de breedtesport. Je hoeft je niet eerst via andere wedstrijden te kwalificeren. Dat maakt dat de sfeer geweldig is.'

Afgelopen vrijdag en zaterdag moesten de deelnemers al komen opdraven om hun materiaal te laten controleren. En zondag was de grote opening met The March of Nations. Alle deelnemers liepen toen met een vlag van hun land in optocht naar het kasteel. Van maandag tot en met vrijdag zijn er wedstrijden.