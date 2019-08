Driestroomhuis Stal Fra Fensalir is op zoek naar vrijwilligers

In het Gelderse Alphen staat Driestroomhuis Stal Fra Fensalir. Op het terrein van deze boerderij staan enkele stallen voor de 25 IJslandse paarden die er worden gehouden. Deze stallen vormen sinds 2011 een dagbesteding en in 2014 is de locatie uitgebreid met woonvoorzieningen.

De bewoners verzorgen als dagbesteding de dieren die er wonen, pakken de stallen aan en rijden op de paarden. Daarnaast onderhouden zij de tuin en groentekas. Dit doen zij samen met cliënten van buitenaf. Er zijn dagelijks zo’n 12 cliënten actief in en rondom de boerderij. ‘Fensalir’ is IJslands voor moerasland. Het eerste veulen van een IJslands paard werd hier geboren in moerasland, vandaar de naamkeuze.

De zes cliënten die op de locatie wonen, hebben een lichte tot matige verstandelijke beperking en wonen in een ruim appartement met eigen keuken en badkamer. De maaltijden worden gezamenlijk bereid en genuttigd. Er worden regelmatig gezamenlijke activiteiten ondernomen, ook samen met de cliënten van Driestroomhuis Fra Fensalir 2 in Maasbommel. Te denken valt dan aan de jaarlijkse vakantieweek in Turkije of etentjes tijdens de feestdagen.

We zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om te komen helpen. Met de paarden of met de cliënten of een ritje te rijden op de bus. Het wijst zich van zelf. Iedereen is welkom.



Lijkt het u leuk om te helpen? Laat hieronder uw reactie achter en kom gewoon eens langs om te kijken of het wat voor je is.

Angelique bezocht in december 2016 de Stal Fra Fensalir met Gelderland Helpt.

