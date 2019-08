Droogte heeft financiële impact op agrariërs in de Achterhoek

'Dat kun je van tevoren niet inschatten', vertelt aardappelteler Ben Minkhorst uit Drempt, een van de boeren die een grondwaterpomp heeft laten aanleggen. 'Het hangt er vanaf hoeveel opbrengst aan kilogram je er bij krijgt. Daarnaast natuurlijk wat het product opbrengt.' De pomp kost hem rond de drieduizend euro, wat moet worden terugverdiend. 'Normaal gesproken brengt het product in droge jaren meer op. Om die volledige kosten te dekken, zeker met de investering van de bron erbij, zal dat niet lonen.' Veehouders nemen op hun beurt maatregelen om dieren koel te houden. Als bijvoorbeeld koeien teveel last hebben van de hitte, wordt de melkproductie minder. 'De productie is wel iets gezakt', merkt melkveehouder Manfred Keuper uit De Heurne. 'Je probeert met vers water, vers voer en optimale ventilatie en een druppelslang om de koeien iets nat te houden en zo de schade beperkt te houden.'



Het neerslagtekort in de Achterhoek heeft dit jaar opnieuw een recordhoogte bereikt, wat een flinke impact heeft op de kwaliteit van de gewassen. En het besproeien van gewassen is niet voor alle telers weggelegd. Het Waterschap Rijn en IJssel heeft namelijk een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater ingesteld en het onttrekken van grondwater is niet op alle plaatsen mogelijk. 'In de omgeving Hummelo kun je nog redelijk goed aan grondwater komen', stelt Minkhorst. 'Zit je nog veel verder naar het oosten toe, dan is het boren naar grondwater ook nog wel eens een lastig thema.' Hoe dan ook, moet de hele sector op zoek naar oplossingen volgens de aardappelteler. 'De meeste mensen zitten exact in hetzelfde schuitje.'



Toekomst

De zinderende zomer is de tweede opeenvolgende met een fors neerslagtekort. Waar de agrariërs nu al alle zeilen moeten bijzetten om het hoofd boven water te houden, moeten ze ook al scherp zijn op de zomers die nog gaan komen. 'Vorig jaar werd er gezegd 'we krijgen nooit twee jaar achter elkaar zulke jaren', maar we zijn nu acht maanden verder en het lijkt identiek', aldus aardappelteler Minkhorst. 'De investering van de bron is uiteraard ook op de toekomst gericht. Als er weer een andere teelt plaatsvindt hier, kun je de bron weer gebruiken.'