Drugslab ontdekt bij uitslaande brand in Overasselt

De brandweer rukte rond 14.30 uur uit voor de brand aan de Ewijkseweg in Overasselt. Volgens omstanders was er een harde klap te horen. De rookwolken waren in de verre omgeving te zien. De brand is inmiddels geblust.

Andere panden gespaard

Het vuur woedde in een schuur op een erf, waar ook een autogarage en paardenstal te vinden zijn. Die zijn niet in brand gevlogen. Alle paarden zijn ongedeerd.

Omstanders moesten op afstand blijven vanwege mogelijk vrijgekomen gevaarlijke stoffen. De politie kan nog niet zeggen of de brand in het drugslab is ontstaan. Om welke drugs het gaat, is niet bekend.