Na 55 jaar terug in de Achterhoek: de grauwe klauwier

En met resultaat, want er zijn drie grauwe klauwier-kuikens bijgekomen. Of dat betekent dat de zangvogel een blijvertje is, durven ze nog niet te zeggen.

'De mogelijkheid dat de vogel hier volgend jaar niet is, is ik denk 80 procent', vertelt Jan te Kloeze, natuurbeheerder van het Azewijnse Broek. 'Ik ben ervan overtuigd dat hij binnen vijf jaar hier weer broedt. Maar als de locatie geschikt is, komen ze zeker eerder terug.'

Meer locaties voor grauwe klauwier

'Dit is een ideale locatie. Daarom zijn we nu ook bezig met het geschikt maken van vier à vijf locaties voor die grauwe klauwier', vertelt Te Kloeze.

'Ik was 8 jaar oud, toen heb ik 'm voor het eerst gezien en ik denk dat ik hem wel 400 uur in mijn leven door het vizier heb gezien.'

Natuurgebied was een zandwinningsgebied

Samen met de Stichting Natuurgronden Netterden is het Azewijnse Broek een heggenlandschap geworden, met onder meer meidoornhagen en drassige stukken.

'In eerste instantie hebben we grondstoffen in het gebied gewonnen, waardoor het gebied op de kop is gezet', vertelt Dick Snippe, eigenaar van een zandwinningsbedrijf. 'Daarna hebben wij ervoor gezorgd dat hier onder andere planten, struiken en vlinders zouden komen. En als er voedsel is, dan komt de rest vanzelf.'

Jan te Kloeze (l) & Dick Snippe (r). Foto: Omroep Gelderland