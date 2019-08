Henk Bouwman is blind aan een oog, maar hij kan tekenen als de beste

door Madelien Jansen

De eerste vierkante meter van de tekening heeft hij deze week ingelijst. Een moment om bij stil te staan, want ruim drie jaar werkte Bouwman eraan. Omgerekend is dit ongeveer eenderde van 'De Oude Stad', zoals zijn tekenproject heet. Het uiteindelijke doek wordt 250 bij 240 cm.

Bijna blind

Sinds zijn geboorte heeft de 69-jarige Zutphenaar, geboren in Den Haag, een visuele beperking. 'Met mijn linkeroog zie ik nauwelijks. Daar zit volgens de specialisten heel weinig licht in.' Tot zijn grote schrik kreeg Bouwman in 2005 ook problemen met zijn rechteroog. 'Ik kreeg trombose en dan zie je opeens een stuk minder.' Een angstige periode voor Bouwman, maar inmiddels is dit stabiel. 'Ik ben er nu aan gewend, en je denkt er niet bij na hoor, dat je niet al te goed kan zien.'

Het tekenen van alleen al één boom kost hem zo een week van zijn 'tekentijd'. 'Ja, het is wel priegelwerk, maar wel priegelwerk waar je enorm gelukkig van wordt', lacht Bouwman. Op zijn zevende verhuisde hij van Den Haag naar de Hanzestad en in de oude binnenstad voelt hij zich meer dan thuis. 'Dat oude deel van de stad, dat voelt als een warme jas', aldus de tekenaar. Zijn passie voor tekenen, maar ook de liefde voor het stad, komen in dit project samen.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Zoekplaatje

En iedereen kan meegenieten van de vorderingen van Henk, want zijn tekentafel staat in de lounge van het Hampshire Hotel. 'Ik hoor inmiddels een beetje bij het interieur', lacht hij. Het levert hem naast veel bekijks ook bijzondere ontmoetingen op. 'Een paar jaar geleden ontmoette ik een vrouw die net als ik een herseninfarct had gehad. Ze kon haar arm niet meer goed bewegen en daardoor ook niet meer tekenen.' Bouwman vertelde haar dat het, net als bij hem, goed zou komen. 'Jaren later zag ik haar weer en het ging het, inderdaad, beter. Dat soort dingen vergeet je nooit meer.'

Een oplettende kijker zal in Bouwmans werk ook verrassingen vinden. 'Ik heb de namen van mijn kinderen en kleinkinderen erin verwerkt. En natuurlijk die van mijn vrouw, diverse keren.' Ook mensen die hij in het museum ontmoet, krijgen een vermelding. 'Zoals hier, in de dakgoot.' In het Koelhuis, een bekende plek aan de IJssel, schreef hij een actuele boodschap voor het gemeentebestuur. 'Snij, maar met mate', valt te lezen op de gevel van het industriële pand.

Op donderdag en zaterdag tussen 13.00 tot 16.00 uur zijn Henk's vorderingen te volgen in de lounge van het Hampshire Hotel aan het 's Gravenhof in Zutphen.