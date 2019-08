Toekomst Cruyff Court Tiel onzeker: 'Ik ben hier heel mijn jeugd geweest'

door Menno Provoost

Het omheinde voetbalveldje aan de Wadenoijenlaan in Tiel-West is in 2008 aan de gemeente geschonken door de Johan Cruyff Foundation. Deze stichting blijft erbij betrokken. Zo wordt bijgehouden welke activiteiten er georganiseerd worden en wordt het gebruik en de waardering van het veld periodiek geëvalueerd. Ook inspecteert de stichting de staat van het Cruyff Court. Het veld is bij de laatste inspectie afgekeurd en moet vervangen worden. De gemeente is echter verantwoordelijk voor het onderhoud en renovatie.

'Je zou kunnen zeggen, en dat is positief, dat hij zoveel gebruikt wordt dat hij toe is aan vervanging', zegt Weslie Gerrits, beleidsadviseur sport van de gemeente Tiel. 'Hij voldoet eigenlijk niet meer aan het kwaliteitsniveau dat geldt voor dit soort voorzieningen. Hij moet dus vervangen worden. Wij zouden dit heel graag willen omdat het een gewaardeerde voorziening is, alleen de middelen moeten er wel voor zijn. Er zijn helaas nog geen bomen waar geld aan groeit in de gemeente Tiel dus we moeten daar weloverwogen keuzes in maken.'

Onderzoek

De gemeente Tiel verkeert in financieel zwaar weer. Er moet flink bezuinigd worden op allerlei voorzieningen en voor veel wensen is geen geld. Een beslissing over het voetbalveld is doorgeschoven naar november. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om ondertussen te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Bekijk de reportage (de tekst gaat verder na de video):



Jongerenwerker Mounir Lahnine hoopt dat de raadsleden nog bij hem langskomen voor ze een beslissing nemen over de toekomst van het Cruyff Court. 'Ik kan ze vertellen hoe belangrijk dit veldje is', zegt hij. 'Het is niet alleen maar om te voetballen. Het is om activiteiten te organiseren, om contact te maken met de jongeren. Hen proberen weg te houden uit de gevaarlijke maatschappij. Het is dus niet alleen voor het voetballen belangrijk het is voor de samenleving van Tiel belangrijk.'

'Veel progressie door Cruyff'

Emre Gürcüoglu (20) is opgegroeid in Tiel-West en was altijd op het Cruyff Court te vinden. Hij heeft zeven jaar bij FC Dordrecht gevoetbald en speelt nu, na een uitstapje in Turkije, bij TEC in de tweede divisie. 'Heel mijn jeugd is hier geweest', vertelt hij. 'Zomer, winter, herfst, maakt niet uit. Ik was hier gewoon altijd. Ik doe nu nog steeds mijn best en wil de top bereiken.'

Op het veldje speelde Gürcüoglu veel samen met onder meer Anil Mercan, die lang bij Vitesse speelde en nu in Turkije actief is. Dat geldt ook voor Samed Oztoprak, die lang bij NEC speelde. 'Er is dus veel progressie hier door Cruijff', zegt Gürcüoglu lachend.

Het voorbeeld dat deze jongens geven, is precies wat Lahnine in zijn werk nodig heeft. 'Als je met de jeugd hier praat en ze hebben een droom. En ze zien die droom heel ver weg. Dan probeer ik die droom dichtbij te maken voor ze. Door juist zulke voorbeelden te noemen. Die kleintjes kennen deze jongens dus hoe mooi is het om hen als voorbeeld te nemen.'

'Behouden voor nieuwe generaties'

Gürcüoglu is dan ook nog vaak op het Cruyff Court te vinden om een oogje te houden op de nieuwe generatie. En dat wil hij blijven doen. 'Je hebt er een paar jongens tussen waar je van denkt: als hun mentaliteit goed blijft, gaan ze het ver schoppen. Dat is mooi om te zien. Dan kan je wat ervaring van jezelf aan hen meegeven. Dat is belangrijk.'

Beleidsadviseur Gerrits onderschrijft dit. 'Wat ik hoop is dat de raad inziet dat het een voorziening is die gewaardeerd is, die belangrijk is voor het sociaal maatschappelijk functioneren van Tiel en het welzijn van haar inwoners. En dat er middelen gevonden worden zodat we deze voorziening in ieder geval in stand kunnen houden voor de komende jaren en de generaties na ons.'