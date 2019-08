Zeldzame beekprik heeft droogte op Veluwe overleefd

Het is gelukt om de beekprik en de elrits in de Veluwse beken te redden van de droogte vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het waterschap Vallei en Veluwe. Alleen de rivierdonderpad heeft de droge zomer minder goed overleefd.

Het waterschap verplaatste in 2018 talloze vissen uit beken die dreigden droog te vallen. Het ging om 8000 beekprikken, 700 elritsen en 450 rivierdonderpadden.

Een beekprik is een palingachtige vis die vrijwel zijn hele leven in de modder leeft. Het is een zeldzame soort. Uit onderzoek dit jaar naar de populaties in de Veluwse beken blijkt dat de vissen de droge zomer hebben overleefd. De beekprik heeft zelfs een groei doorgemaakt.

Eén gemeenschap elritsen

Ook de elrits, een karperachtige vis, is behouden gebleven op de Veluwe. 'Dit is van extra belang, omdat in het beheergebied van Waterschap Vallei en Veluwe maar één gemeenschap elritsen voorkomt. Als deze verdwijnt, dan kan deze soort, door de beperkte verspreiding, niet opnieuw vestigen', schrijft het waterschap.

Toch is er ook minder goed nieuws: de rivierdonderpad heeft het moeilijk dit jaar. De rivierdonderpad is geen pad, wat zijn naam misschien doet vermoeden, maar een gewervelde vis. Het is geen goede zwemmer en kan daardoor minder makkelijk zijn weg terugvinden naar zijn oorspronkelijke leefomgeving.

Watergangen met zandzakken versmald

Ook de huidige zomer is weer droog. Waterschap Vallei en Veluwe heeft daarom maatregelen genomen door bijvoorbeeld watergangen met zandzakken te versmallen en zijtakken van beken af te dammen, zodat het water er zo lang mogelijk blijft stromen. Desnoods zal het waterschap ook dit jaar de beschermde beekvissen weer verplaatsen.

