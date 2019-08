Site uit de lucht: nieuwe doneerpagina voor achterblijvers gezin uit Scherpenzeel

Een digitale geldinzameling voor het gezin uit Scherpenzeel dat betrokken was bij een dodelijk ongeluk in Zuid-Duitsland brengt veel geld op. Donderdagavond stond de teller op 18.000 euro. Bij het ongeluk kwamen dit weekend de vader van 44 en een 4-jarig dochtertje om het leven.

Initiatiefneemster Annet van Riel uit Scherpenzeel heeft als doel 25.000 euro in te zamelen. Haar doneerpagina is door een storing uit de lucht gehaald. Van Riel is een nieuwe geldactie gestart.

'Aanval op doneerpagina op internet'

De actie stond op 18.000 euro toen de site uit de lucht ging door een storing. Scherpenzeelse Van Riel vermoedt dat dit is gebeurd door een software-aanval. 'Daardoor werkte die site helaas niet meer. Zo naar. Hoe haal je het in je hoofd om zo'n website aan te vallen. Gelukkig is het geld er nog wel. Ik ben boos op de aanvallers, maar vooral heel dankbaar voor al het geld wat al binnen is. Zo mooi om te zien dat er niet alleen vanuit Scherpenzeel geld en reacties komen, maar vanuit het hele land!'

Ze heeft een nieuwe doneerpagina aangemaakt.

Moeder kreeg herseninfarct

Inmiddels is duidelijk dat de moeder van 39 onwel is geworden achter het stuur. Ze werd getroffen door een herseninfarct tijdens het rijden op de snelweg, zo maakt de woordvoerster van het gezin bekend. Haar situatie is zorgelijk, maar stabiel. Een dochter van 12 is stabiel, terwijl de zoon van 11 nagenoeg ongedeerd is.

'Het overlijden van Theo en Yara is hier het gesprek van de dag', zegt Van Riel. 'Iedereen wil wat doen, maar wat kun je doen? Toen ben ik in overleg met de familie en de uitvaartbegeleidster de inzameling begonnen.'

Zie ook: Familie Scherpenzeel dankt voor medeleven en vraagt om rust

Spaarpot voor later

Van Riel hoopte in eerste instantie op 15.000 euro, maar dat bedrag werd donderdagavond al gehaald. Het doel is aangepast naar 25.000 euro. Wat overblijft na de uitvaart wil ze in een spaarpot stoppen. 'De familie wordt nu geconfronteerd met onverwachte kosten. Ook al worden er kosten gedekt, er komt natuurlijk een onzekere periode aan waarin geld eigenlijk geen zorg mag zijn. Ook is nog niet duidelijk wat het gemis aan inkomen van Theo gaat doen voor het gezin.'

De initiatiefneemster zegt het gezin niet goed te kennen. 'Maar Theo kende ik van vroeger. We zaten in dezelfde vriendengroep.'

Zie ook: Vader (44) en dochter (4) uit Scherpenzeel volgende week begraven