Renovatie van gymzaal in Kilder vervroegd

'Sinds de bouw in 1968 is er niks meer gebeurd aan de gymzaal en daarom wordt het hoog tijd dat het wordt aangepakt'', vindt wethouder Ruth Mijnen. 'De sportvloer is afgekeurd, het leidingwerk en douchesysteem zijn sterk verouderd en de kans op een besmetting van legionella neemt hierdoor toe. De gymzaal wordt gebruikt door basisschool De Laetare, Sportvereniging Wilskracht en Stichting Welcom. Onderhoud aan de gymzaal stond de komende jaren in fases op de planning, maar door de werkzaamheden in één keer naar voren te halen kan de accommodatie weer mee met zijn tijd. De kosten voor de renovatie komen neer op 81.000 euro.



De renovatie van de gymzaal zal in het voorjaar van 2020 worden uitgevoerd en gaat een aantal weken duren. De basisschool en de gymnastiekvereniging kunnen dan tijdelijk geen gebruik maken van de zaal, zegt Mijnen. Volgens directrice Liselotte Friesen is de school al bezig met een oplossing. 'In goed overleg kunnen we terecht op het pannaveldje bij de voetbalvereniging en worden de gymlessen aangepast.' Hoe Sportvereniging Wilskracht gaat uitwijken tijdens de werkzaamheden, is nog niet bekend.