Extra bedden in overvolle ziekenhuizen in de Achterhoek

In de Achterhoek komen 32 zogenoemde observatiebedden in ziekenhuis Slingeland in Doetinchem en Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Dat meldt zorgverzekeraar Menzis.

De eerste 16 bedden komen in oktober in Winterswijk. Deze bedden moeten de druk op de overvolle bedden in de ziekenhuizen wegnemen. Begin volgend jaar volgt Doetinchem met de andere 16 bedden.

'We signaleren in de regio een piek op ziekenhuisbedden in de zomer, door capaciteitsproblemen in de thuiszorg en verpleegzorg', zegt Joeri Veen van Menzis. 'Mensen zijn uitbehandeld in het ziekenhuis, maar kunnen niet terug.'

De 32 bedden worden betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zorg door wijkverpleegkundigen komt uit de Zvw, terwijl verpleeghuiszorg uit de pot van Wlz moet komen.

De Nederlandse Zorgautoriteit moet nog toestemming geven.

'Geld is het probleem niet'

Veen: 'Voor het slagen van deze observatieplaatsen moet wel uitstroom naar de Wlz mogelijk zijn, dus deze oplossing staat niet op zichzelf. Het lastige daarbij is dat daarvoor geschikte gebouwen nodig zijn en personeel.'

Geld is niet het probleem, verduidelijkt Veen. 'De aanbieders kunnen capaciteit uitbreiden en dat doen we dan ook gezamenlijk. In de Achterhoek breiden we bijvoorbeeld de capaciteit samen met instellingen uit met tweehonderd Wlz-bedden.'

Het gebrek aan deskundig personeel in de regio is moeilijker op te lossen. Veen: 'Er is een beperkt aantal opleidingsplaatsen in ons land en opgeleide mensen moeten dan ook nog eens gestimuleerd worden zich in de Achterhoek te vestigen.'

Volgens de woordvoerder moeten we er 'maar aan wennen dat we in de toekomst vaker moeten wachten op zorg'. Veen: 'Vanwege de vergrijzing en stijgende vraag naar zorg, terwijl tegelijkertijd de personeelscapaciteit landelijk niet voldoende toeneemt, kunnen we niet voorkomen dat we in de toekomst vaker moeten wachten op zorg.'

Acute care unit

In Terborg komen na de jaarwisseling maximaal 14 bedden in een zogenoemde acute care unit (acu). Die komen in het zorgcentrum Antonia. De acu is een initiatief van onder meer Menzis, huisartsen, ziekenhuis Slingeland, wijkverpleging en het Graafschap college.

Deze zorg geldt voor maximaal drie weken per patiënt, ouderen die door acute problemen niet langer thuis kunnen blijven wonen. 'Tevens biedt deze unit een mogelijkheid voor observatie en diagnostiek wanneer het lastig is bij ouderen thuis een diagnose te stellen', legt Joeri Veen van Menzis uit.

Zie ook: Te weinig personeel in de thuiszorg, ziekenhuizen puilen uit