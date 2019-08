Lynx kan niet leven op de Veluwe

We hebben al een roedel wolven, goudjakhalzen zouden er ook zomaar al kunnen zijn, maar wat te denken van lynxen? Glenn Lelieveld van de Zoogdierenvereniging onderzocht het. 'Het leefgebied hier is gewoon niet geschikt voor lynxen.'

Een lynx is een grote katachtige van 80 tot 130 centimeter lang, die vooral in Oost-Europa en Noord- en Centraal-Azië voorkomt. Maar inmiddels loopt het dier ook al rond in Duitsland en België. Bij de oosterburen werd het roofdier geherintroduceerd, in Schotland overwegen ze het. Zo leven er in totaal zo'n 8.000 tot 9.000 in heel Europa. In Nederland zou het dier ook al eens gesignaleerd zijn, maar dat is nooit zeker geworden.

'Kunnen we, na de wolf en de goudjakhals, nu de lynx verwachten in Nederland?', zo verwoordt Glenn Lelieveld daarom zijn onderzoeksvraag.

Geen verbinding van bossen

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: nee. Er is kortweg te weinig bos in Nederland, terwijl lynxen het liefst in dichte bossen leeft. 'Loopt hij 100 meter buiten het bos, dan schiet hij van schrik snel weer terug. Tussen Duitsland en Nederland is gewoon geen verbinding van bos, dus hij komt hier sowieso niet vanzelf', meent Lelieveld.

In een ver verleden kwamen lynxen wel voor in de lage landen, maar ze zijn al een paar eeuwen verdwenen. Plannen voor herintroductie in Nederland zijn er niet en zouden volgens Lelieveld ook niet succesvol kunnen zijn. De Veluwe – het grootste potentiële leefgebied in Nederland – kan een paar vrouwtjes en één mannetje herbergen. 'Daar kan je geen duurzame populatie op bouwen waar ook genoeg ruimte is voor de jongen', aldus Lelieveld.