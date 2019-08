Dijkgraaf adviseert over besteding van miljarden

In totaal is er vanuit de Europese Commissie voor de periode van 2021 tot 2027 een bedrag van 100 miljard euro beschikbaar voor het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe. Dit bedrag wordt verdeeld over verschillende onderwerpen, waaronder klimaatverandering, kanker en bodemgezondheid en voedsel. De dijkgraaf van het Waterschap Rijn en IJssel is een van de vijftien experts binnen het onderwerp klimaatverandering en sociale transformatie. Naast Pieper zitten er onder meer academici, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in de raad.



Pieper laat weten gedreven aan te gang te gaan in zijn adviesrol. 'We kunnen niet blijven doen wat we doen bij deze klimaatverandering', aldus de dijkgraaf. 'Innovatie en gedragsverandering zijn noodzakelijk. We moeten onze samenleving en economie op een andere manier gaan vormgeven. Hiervoor is innoveren essentieel. Naar mijn idee is er meer nodig dan innovatie alleen. Ik geloof dat er een gedragsverandering nodig is. Ik vind het dan ook onontbeerlijk dat klimaatverandering en sociale transformatie samen komen in dit mission board.'