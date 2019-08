Vier vragen en antwoorden over het boerkaverbod

In het onderwijs, openbaar vervoer, ziekenhuizen en overheidsgebouwen is het vanaf vandaag niet toegestaan om gezichtsbedekkende kleding te dragen. De 'Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding' heet in de volksmond het boerkaverbod, maar het gaat ook om nikabs, integraalhelmen en bivakmutsen.

We bellen hierover met Pedro Peters, voorzitter van het openbaar vervoer in Nederland.

Meneer Peters, wat gaat concreet veranderen in het Gelderse OV door dit verbod?

'De buschauffeur en de treinconducteur houden vanaf vandaag bij hoe vaak iemand gezichtsbedekkende kleding draagt in de bus of in de trein. Dat registreren we in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Die informatie gaat ook naar de politie. Mogelijk komen ze in actie om te controleren.'

Mogelijk?

'Alleen de politie kan een boete geven of iemand uit de bus of trein zetten. Als onze chauffeurs iemand zien met gezichtsbedekkende kleding, kan hij of zij er iets van zeggen en die persoon aanspreken. Als die persoon dan zegt ik weet dat dat niet mag maar ik wil toch mee, is de chauffeur uitgepraat. Hij of zij mag de reiziger niet weigeren of uit de bus zetten. Geen escalatie is de opdracht. De bus moet door kunnen rijden. Het is geen optie een half uur stil te staan, voordat de politie er is.'

Wat nu als mensen in de bus gaan klagen bij de chauffeur?

'Dat zou kunnen gebeuren en dat is lastig. De wet legt het probleem bij de buschauffeur neer. De politie heeft aangegeven dat ze niet de hoogste prioriteit aan de handhaving geven. Als de politie zou zeggen als er een melding is, komen we gelijk naar jullie toe en dan treden we op. Ja, dan was het anders geweest. Maar ze zeggen dat ze komen en het dan een half uur kan duren. Sorry, maar daar schepen we onze chauffeurs niet mee op.'

Dus eigenlijk gaat er niet zoveel veranderen. Dat is uw conclusie?

'Ik hoop het. Er zijn weinig mensen die reizen met gezichtsbedekkende kleding en met de mensen die dat doen hebben we eigenlijk nooit problemen gehad. Bij de voorbereiding op de wet hebben de ov-bedrijven gezegd, voor ons hoeft de wet niet. Op politieke gronden is deze er toch gekomen.'

Het verbod geldt trouwens niet bij haltes, op perrons of in stationshallen van het openbaar vervoer. Niet in taxi's en op veerboten.