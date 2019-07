Twee minuten na sluiting Bevrijdingsmuseum begint 'militaire operatie'

Nog geen twee minuten na het sluiten van de deuren starten de vrijwilligers met het opruimen van de spullen. 'Dit gaat terug naar het depot', zegt vrijwilliger Jacques Arts. 'Daarna wordt het verhuisd naar het nieuwe museum.'

Er is volgens Arts nog een hoop werk te verzetten. 'Zodat we straks in de nieuwe setting toch weer ons werk kunnen doen.'

'Stampend druk'

Het schema is strak, zegt directeur Wiel Lenders. 'Verhuizen, ontruimen en ontmantelen. Vervolgens weer opbouwen. Het is een militaire operatie die van dag tot dag strak geregisseerd wordt.'

Het was volgens Lenders de afgelopen dagen stampend druk. 'Mensen wilden nog even een laatste glimp opvangen van de oude tentoonstelling.'

Bekijk hier de reactie van vrijwilliger Jacques Arts, directeur Wiel Lenders en enkele bezoekers (de tekst gaat verder onder de video):

'Het was een feest der herkenning', zegt één van de laatste bezoekers van het museum, vlak voor de sluiting. 'Ik heb het nog gebouwd zien worden in 1989. Ik ben hier twintig jaar gids geweest. Dus hier zit toch een heel stuk van je leven.' Ook in het nieuwe museum zal hij 'ongetwijfeld terugkeren'.

6,5 miljoen euro

Met de nieuwbouw van het museum is een bedrag van 6,5 miljoen euro gemoeid. Dit wordt betaald door de Provincie Gelderland, het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg en via Europese subsidies. Het gebouw krijgt een dak in de vorm van een gigantische parachute. Dat dak staat symbool voor de Airborne-para's die in september 1944 landden in het Rijk van Nijmegen.