Te weinig personeel in de thuiszorg, ziekenhuizen puilen uit

Meerdere thuiszorgorganisaties in Gelderland kampen met grote personeelstekorten in de zomer. Doordat zij soms geen nieuwe cliënten meer kunnen opnemen, raken ziekenhuisbedden bezet.

Afgelopen maandag gooide ziekenhuis Rijnstate in Arnhem de spoedeisende hulp drieënhalf uur dicht. Een van de voornaamste redenen volgens het ziekenhuis: het gebrek aan capaciteit in thuiszorg en verpleeghuizen. Patiënten die waren uitbehandeld in het ziekenhuis konden niet weg en hielden daarom bedden bezet.

'Geen bedden meer'

Ook in het St. Jansdalziekenhuis in Harderwijk merkt het personeel dat de doorstroming stroef verloopt. 'Af en toe hebben we geen bedden meer over. Elk ziekenhuis heeft daar last van in de zomer', zegt zorgmanager van het ziekenhuis Frits van der Velde.

De uitstroom naar de thuiszorg verloopt volgens hem moeilijker dan vorig jaar. 'In het ziekenhuis ligt vaak een groep mensen die eigenlijk al naar huis kunnen, maar toch nog een paar dagen moeten wachten.'

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met wijkverpleegkundige Wendy Wouterse:

De uitstroom naar verpleeghuizen is in Harderwijk juist beter dan voorgaande jaren, zegt de zorgmanager.

De spoedafdeling van ziekenhuizen gaat wel vaker kort 'op slot', zegt Van der Velde. 'Soms komt dat door de hoeveelheid patiënten of omdat er tijdelijk geen bedden vrij zijn. In een online zorgportaal is dan te zien waar er wel plek is in de regio.'

Geen garantie

Voor Thuiszorg Groot Gelre in Arnhem is de zomerperiode de moeilijkste periode van het jaar, zegt manager wijkverpleging Frank van Eck. 'Veel medewerkers gaan dan op vakantie en er is meer toestroom van cliënten.'

De organisatie start al in januari om de benodigde capaciteit in te vullen. 'We werken met meerdere zorgorganisaties samen. Dan vullen wij bijvoorbeeld de ochtend-thuiszorg in en zij de avond.'

Groot Gelre probeert alle nieuwe cliënten aan te nemen maar kan dit niet voor de volle honderd procent garanderen, zegt van Eck. 'Dat hangt ook af van hoe snel het herstel van de huidige cliënten gaat.'

Ook Sensire in Epse kampt met grote personeelstekorten. 'Als er nieuwe zorgvragers zijn en wij kunnen de zorg niet verlenen, dan verwijzen we de zorgvrager naar hun zorgverzekeraar. Die heeft de zorgplicht', zegt Arend Pleysier van Sensire.

Raadsvragen

De SP in Arnhem stelde gisteren vragen aan het college van B en W over de situatie bij ziekenhuis Rijnstate. 'De spoedeisende hulp heet niet voor niets spoedeisend. Het kan toch niet zo zijn dat je rondjes moet rijden op zoek naar een plek of het onnodig lang duurt dat je geholpen wordt als je met spoed hulp nodig hebt', zegt SP-raadslid Sarah Dobbe.

Zie ook: SP wil duidelijkheid over nieuwe opnamestop bij Rijnstate