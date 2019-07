Dierenkliniek in Etten nieuwe sprong in diepe

Voor Thea Giesbers was de oprichting van de Mobiele Dierenkliniek in 2016 een sprong in het diepe. Inmiddels heeft de rondrijdende ambulance voor dieren in haar ogen een plek in regio veroverd en volgt een nieuwe stap voor Giesbers, met de start van een daadwerkelijke praktijk in Etten.

'In de bus kunnen we niet alles', vertelt eigenaresse Thea Giesbers over de reden om naast de rondrijdende bus te starten met een eigen praktijk in Etten. 'We kunnen geen röntgenfoto’s maken of grote operaties uitvoeren en dat wilden we graag zelf doen. Dat mochten we altijd bij een collega, maar het is heel tof om het nu zelf te kunnen. Vandaar de uitbreiding.' Ter ere van de nieuwe locatie werd dit weekend een markt georganiseerd. Een van de standhouders was Natasja ter Meulen van de Dierenambulance Achterhoek/Winterswijk. 'De Mobiele Dierenkliniek is al een uitvinding op zich', vindt ze. 'Dat ze nu een eigen praktijk ernaast hebben is leuk, mooi gedaan.'



Giesbers bestrijkt met haar Mobiele Dierenkliniek een gebied tussen Doetinchem, Dinxperlo en ’s-Heerenberg. Ze merkt dat haar Mobiele Dierenkliniek al bekend is, want aan klandizie is geen gebrek. Giesbers moet zelfs ruimte in haar agenda zoeken voor nieuwe dieren. 'We krijgen dagelijks klanten erbij en ik merk dat mijn werkdagen helemaal propvol zitten', aldus de trotse de eigenaresse. 'Elke dag merk je dat het nog drukker wordt.'