Achterhoekse vlag in hart en huid van regio

'Het is een beetje als gein begonnen', legt Modderkolk uit over de reden waarom hij de tattoo zet. Volgens hem daagde Gijs Jolink van De Feestfabriek hem uit om de tattoo te zetten. Hij wil echter ook een punt maken met de afbeelding. 'Ik krijg altijd de vraag: jij komt hier niet vandaan of wel? Terwijl dat wel zo is, ik ben gewoon geboren in Varsseveld. Dus ik dacht, laten we het maar gewoon doen.' De initiatiefnemers zijn positief verrast over de mate waarin de vlag in het hart en ook in de huid van de Achterhoekse inwoner is gaan zitten.

'Ik had het eigenlijk niet verwacht', aldus Gijs Jolink, met een grote lach. 'Maar dat geeft ook wel iets aan. Zoiets doe je niet als het niet uit je hart komt. Dat Joucke dat doet, dat vind ik wel heel vet.'



Volgens de barbier gaat het hem vooral om hetgeen waar de vlag symbool voor staat. 'Het gaat om de Achterhoek', aldus Modderkolk. 'Achterhoekers zijn toch wel anders mentaal en een ander soort volk dan de rest van Nederland. Het is echt een stukje eigen.' Jolink geeft aan dat hij een jaar geleden niet had verwacht dat de vlag zo'n impact zou hebben. 'Volgens mij zit hij echt in de harten van de mensen', aldus de organisator van de Zwarte Cross. 'Ik ben heel positief verrast hoe dat aan is geslagen.'