Luisteren naar vergeten executie in Sonsbeek

Dat verhaal dat plaatsvond tijdens de Slag in Arnhem, werd 15 jaar geleden voor het eerst ingekleurd door Jos Diender van Molenplaats Sonsbeek. Hij slaagde er na intensief speurwerk in om de identiteit van de vier mannen te achterhalen en een reconstructie te maken van die fatale gebeurtenis. Tijdens de wandeling krijg je het waargebeurde verhaal te horen over de poging tot standrechtelijke executie van vier onschuldige mannen aan de rand van park Sonsbeek. Dat gebeurde tijdens de Slag om Arnhem, in de vroege avond van woensdag 20 september 1944. Twee van de vier mannen wisten in de verwarring voorafgaande aan de executie te ontsnappen en het park in te vluchten.

Jos Diender bij Nieke Hoitink op Radio Gelderland:

'Dat verhaal is tijdens de 60ste herdenking van de Slag om Arnhem al op papier verschenen, maar niet iedereen weet er nog van. Via deze weg kunnen we ook een andere groep mensen kennis laten maken met het verhaal', vertelt Diender.

Samensteller Jos Diender test audiotour. Foto: Hans Middel

Slag om Arnhem

In de gratis te downloaden audiotour kun je als bezoeker van het park een bepaalde route lopen. Op basis van gps-registratie krijg je dan op diverse punten in het park een nieuw hoofdstuk in het verhaal te horen. De wandeling start op het plein voor Molenplaats Sonsbeek aan de Zijpendaalseweg 24a.

'Het bestaat eigenlijk uit twee verhalen', legt Diender uit. 'Een vrouwelijke stem vertelt het verhaal over de vier mannen in het park, en de andere stem (die van Jos Diender, red.) vertelt het verhaal van de strijd van de geallieerden om de Rijnbrug.'

In ieder geval tot en met 75ste herdenking van de Slag om Arnhem in september blijft de audiotour te downloaden.

Foto: Hendrik van Mill en Georg Deelman (boven) en Frans Duijkers en Henk Heuning (onder); de vier mannen die tijdens de Slag om Arnhem aan de rand van park Sonsbeek voor een Duits vuurpeloton kwamen te staan. (Foto’s privé-archief)