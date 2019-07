Familie Scherpenzeel dankt voor medeleven en vraagt om rust

De familie van het gezin uit Scherpenzeel, dat zondag betrokken was bij een tragisch ongeluk in het zuiden van Duitsland, dankt iedereen voor het medeleven en vraagt nu om rust. Dat laat uitvaartverzorger en woordvoerder van de familie Simone Beijer weten.

Bij het ongeluk kwamen de vader (44) en dochter (4) van het gezin om het leven. De toestand van de moeder van 39 jaar is kritiek. De oudste dochter (12) is stabiel en de zoon van 11 jaar is nagenoeg ongedeerd.

'Enorme impact'

De impact van het ongeluk is enorm in Scherpenzeel. 'Het gaat nergens anders over', zegt Beijer. 'Mensen zoeken elkaar op, want iedereen is enorm aangeslagen.' Verenigingen van de kinderen, zoals de voetbalclub, hebben bijeenkomsten georganiseerd om iedereen op de hoogte te brengen van wat er is gebeurd.

Locoburgemeester Henny van Dijk van Scherpenzeel betuigde eerder tegenover RTL Nieuws haar medeleven. 'Het is een grote klap. Iedereen kent elkaar', zei Van Dijk.

Iets betekenen

Beijers benadrukt dat de familie en goede vrienden van het gezin iedereen danken voor het medeleven, maar nu behoefte hebben aan rust.

Wie toch iets voor het jonge gezin wil betekenen, kan het online condoleanceregister tekenen, een kaart sturen met daarop een mooie herinnering (naar de uitvaartondernemer, red.) en bekenden van de familie zijn welkom bij de dienst. 'Na de dienst lopen we in stilte naar de begraafplaats, die wandeling duurt ongeveer twintig minuten', vertelt Beijer.

'Scherpe randjes weghalen'

Een tragedie als deze is ook voor Beijer en haar collega's bij het uitvaartcentrum ongekend. 'Voor ons is het heel zwaar, wij huilen ook, maar ook heel mooi om dit te mogen doen. We doen dit werk met passie en doen er alles aan dit afscheid draaglijk te maken. We kunnen het verdriet niet wegnemen, maar proberen de scherpe randjes weg te halen', besluit Beijer.

De uitvaart op 9 augustus begint met een dienst in cultureel centrum De Breehoek in Scherpenzeel. Daarna volgt een stoet naar de begraafplaats en de begrafenis in het dorp.

