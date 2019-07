Droogte in Achterhoek evenaart recordjaren

De droogte in het werkgebied van het Waterschap Rijn en IJssel evenaart volgens de Unie van Waterschappen de 'recordjaren' 1976 en 2018. Het neerslagtekort in de regio is opgelopen tot 242 millimeter en daarmee is de Achterhoek na Twente de droogste regio van het land.

'Deze regio heeft het dus twee jaar achter elkaar zwaar te verduren', aldus dijkgraaf Hein Pieper van het Waterschap Rijn en IJssel. Het neerslagtekort van 242 millimeter is volgens de overkoepelende Unie van Waterschappen zowel meer dan het landelijk tekort op dit moment (176 mm) als het langjarige gemiddelde voor eind juli (100 mm). Alleen de situatie in de regio Twente is met een neerslagtekort van 269 millimeter op dit moment nijpender. Met het forse neerslagtekort wordt voor het tweede jaar op rij het ‘recordjaar’ 1976 geëvenaard, toen bedroeg het tekort net als in 2018 ongeveer 250 millimeter. De extreme droogte heeft grote invloed op onder meer de natuur en de landbouw in de regio.



Het Waterschap Rijn en IJssel heeft inmiddels met een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater en verboden op het onttrekken van grondwater in twee kwetsbare natuurgebieden ingespeeld op de droogte. Het probleem kan echter pas worden opgelost met neerslag. 'Er is namelijk geen aanvoer vanuit de rivieren en kanalen mogelijk op deze hoge zandgronden', zo laat de Unie weten. 'Het aantal beken dat droogvalt neemt toe. Neerslag is nodig om tot verbetering van de situatie te komen.'