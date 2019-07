SP wil duidelijkheid over nieuwe opnamestop bij Rijnstate

De lokale SP-fractie in Arnhem wil opheldering van het college over de opnamestop van enkele uren afgelopen week op de afdeling spoedeisende hulp in ziekenhuis Rijnstate. Het is al de vijfde opnamestop die het ziekenhuis dit jaar noodgedwongen instelt.

SP-raadslid Sarah Dobbe wil dat het Arnhemse college direct overgaat tot actie. 'De spoedeisende hulp heet niet voor niets spoedeisend. Het kan toch niet zo zijn dat je rondjes moet rijden op zoek naar een plek of dat het onnodig lang duurt voordat je geholpen wordt, als je met spoed hulp nodig hebt? Dit is nu al de vijfde keer dit jaar', zegt zij.

Ook stipt ze aan dat het ziekenhuis bezig is de poli-kliniek in Arnhem-Zuid te sluiten. Met een nieuwe kliniek in Elst zou de concurrentiepositie ten opzichte van andere ziekenhuizen moeten verbeteren. Maar de zorg is geen markt, vindt Dobbe.

'Het lijkt me toch een stuk beter als het ziekenhuis eerst zorgt dat er genoeg plek is in Arnhem om de nodige zorg te verlenen, in plaats van op een andere plek uit te breiden om te kunnen werken aan marktpositie of concurrentie. Daar heeft een Arnhemmer met een acuut probleem tijdens een opnamestop niets aan.'

