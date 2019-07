Felle kritiek op 'Brenginvasie' op Waalkade, maar een alternatief is er niet

door Sven Strijbosch

Fietsers, wandelaars, bussen en horecapersoneel: alles komt samen op de vernieuwde Waalkade. 'Zoonlief werkt als ober bij een horecagelegenheid aan de Waalkade. Hij heeft het over een Brenginvasie. Het is wachten op de eerste ongelukken', foetert Harold Bastiaans op Twitter. 'De gemeente Nijmegen slaagt er al bijna 40 jaar in om de Waalkade om te toveren tot een grote bende', valt Peter van der Waals bij.

Tijdelijke situatie

Het gaat om een tijdelijke situatie: als de werkzaamheden aan de Waalbrug zijn afgerond, gaat een deel van de bussen weer over de Singels rijden. De Waalkade wordt dan ontlast. Welke lijnen van de Waalkade verdwijnen is nog niet duidelijk. 'We zijn daarover nog in overleg met de gemeente', laat een woordvoerder van vervoerder Breng weten. De gemeente benadrukt dat het de huidige signalen meeneemt in de overwegingen.

Vooralsnog is er geen andere optie, menen zowel de gemeente als Breng. 'Het alternatief zou de Singels zijn. Als de vakanties straks weer voorbij zijn, wordt het drukker. Daar komen de werkzaamheden aan de Waalbrug bij. Het zou dus consequenties hebben voor de punctualiteit. Dit is dan toch de beste optie', stelt Breng. 'Het is de enige optie waardoor bussen op tijd kunnen rijden', voegt een woordvoerder van de gemeente Nijmegen toe.

De vernieuwde Waalkade net voor de Vierdaagsefeesten - Foto: Omroep Gelderland

Nijmegen monitort de situatie op de Waalkade en kan hier en daar kleine maatregelen nemen om de veiligheid te vergroten. Daarbij komt ook dat bezoekers van de vernieuwde Waalkade moeten wennen aan de nieuwe situatie, stelt de gemeente. 'Chauffeurs zijn het gewend om alert te zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Burchtstraat, daar kwam ook alles samen', meent Breng. Echt gevaarlijk zou het dus niet worden.

Geen ongelukken

Er zijn nog geen ongelukken gebeurd als gevolg van de hoeveelheid bussen op de Waalkade. Voordat de werkzaamheden aan de Waalbrug zijn afgerond moet duidelijk zijn welke bussen via de Singels en welke bussen via de Waalkade gaan rijden.

