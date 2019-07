Youssef El Jebli op de radar bij Roemeense Cluj: 'Bonus als hij toch zou blijven'

Youssef El Jebli staat in de belangstelling van CFR Cluj in Roemenië. Trainer Mike Snoei verwacht een vertrek van de middenvelder, die nauwelijks in actie kwam tijdens de voorbereiding van De Graafschap.

Dinsdagavond mocht El Jebli voor het eerst starten in het oefenduel met zijn oude club FC Lienden. Na een uur werd hij gewisseld. El Jebli mag voor een gelimiteerde transfersom vertrekken bij het gedegradeerde De Graafschap en ziet dat zelf wel zitten. De clubleiding, en ook Snoei, gaan er ook al een tijdje vanuit dat de creatieve middenvelder wordt opgepikt door een andere club. Maar voorlopig blijft het nog vrij stil. 'Omdat wij een vertrek hadden verwacht, heeft hij ook weinig gespeeld', verklaart Snoei.

Afhankelijk van buitenland

Alleen het Roemeense Cluj heeft op dit moment serieuze interesse, hoewel ook Fortuna Sittard denkt aan El Jebli mocht Mark Diemers daar nog voor 31 augustus vertrekken. 'Die club in Roemenië is al een tijdje echt concreet', weet Snoei te melden. 'Maar zij moeten volgens mij eerst weten of ze wel of niet deelnemen aan de groepsfase van de Europa League. Dan zijn er weer flink meer inkomsten. Als speler in Nederland ben je vooral afhankelijk van het buitenland, omdat hier niet zo snel transfersommen worden betaald. '

Bungelen

'Ik ben best verbaasd dat het nog zo rustig is rond zo'n goede voetballer', gaat Snoei verder. 'Ze laten El Jebli nu zelfs een beetje bungelen. Iets meer respect zou op zijn plaats zijn. We hebben het hier wel over het Roemeense voetbal he? Ik denk dat ze daar enorm blij mogen zijn met een speler als Youssef El Jebli.'

Ontzien

Ook PEC Zwolle was in de markt voor de meest opvallende speler van het afgelopen seizoen bij De Graafschap. Maar de club uit Overijssel koos uiteindelijk voor Bel Hassani. Zijn zaakwaarnemer, John Veldman, gaat er nog altijd vanuit dat El Jebli voor de transferdeadline uit Doetinchem vertrekt. En dat doet Snoei ook. 'Aan de ene kant hoop ik dat ook, want dan heb ik hem niet voor niets ontzien.'

Moeiteloos inpassen

Hoewel De Graafschap eventuele vervangers al heeft klaar staan, zegt de trainer ook dat hij El Jebli het liefst binnenboord houdt. 'Aan de andere kant is het natuurlijk een bonus als hij zou blijven', vindt Snoei. 'Misschien moet hij nu ook gewoon zeggen ik ga nu vol voor De Graafschap en dan komen ze in de winterstop wel. Bij De Graafschap is voor El Jebli altijd plek. Die jongen kun je moeiteloos inpassen. Dat is dan wel weer het voordeel nu hij vooral is ingevallen. En hij blijft zich ook prima manifesteren op de trainingen. Je merkt niets aan hem. Dat heb ik wel eens anders gezien dus daar ben ik heel blij mee.'