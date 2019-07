VoorleesExpress Ede verhuist naar Cultura

VluchtelingenWerk stopt met de uitvoering van de VoorleesExpress in Ede. Vanaf donderdag neemt Cultura het project over. VoorleesExpress is een project waarbij wekelijks wordt voorgelezen aan kinderen met een taalachterstand.

Bij het project gaan vrijwilligers twintig weken lang op een vaste doordeweekse middag of avond op bezoek bij een gezin. De voorlezer leest het kind of de kinderen voor, waarbij ook één of beide ouders betrokken worden. Het doel is dat ouders ook na afloop van het project hun kinderen blijven stimuleren in hun taalontwikkeling.

De VoorleesExpress is in 2006 gestart door de zussen Anne en Marieke Heinsbroek. Dit initiatief is uitgegroeid tot een landelijk netwerk in meer dan honderd Nederlandse gemeenten. In 2012 nam VluchtelingenWerk de uitvoering van het project in Ede op zich.

Samenwerking

In de periode dat de VoorleesExpress door Vluchtelingenwerk werd uitgevoerd, was er al een natuurlijke samenwerking tussen de bibliotheek en de VoorleesExpress. Cultura verzorgt aan het begin van een voorleesseizoen de workshop ‘Interactief voorlezen en bevorderen van ouderbetrokkenheid’ voor de nieuwe voorlezers. De voorlezers maken gebruik van een bibliotheekabonnement om boeken voor het gezin te halen, en ze gaan een keer samen met het gezin naar de bibliotheek tijdens het traject.

Veel veranderd

Er is volgens de organisaties afgelopen jaren veel veranderd, waardoor voor hen nu het moment gekomen is dat het hele project zich verplaatst naar Cultura. De VoorleesExpress richt zich op alle laaggeletterde gezinnen in Nederland, zowel gezinnen met een migratieachtergrond als van Nederlandse afkomst. Terwijl VluchtelingenWerk zich vooral richt op migranten, is de bibliotheek er voor iedere inwoner van Ede.

Dit kan drempelverlagend werken voor gezinnen die mee willen doen. Daarnaast bevindt het Taalhuis zich in de bibliotheek, waardoor het makkelijker is om samen te werken in het vinden en toeleiden van de laaggeletterde gezinnen.

Voorleescoördinatoren gezocht

Voor het nieuwe seizoen is de VoorleesExpress nog op zoek naar coördinatoren. Coördinatoren begeleiden tijdens een voorleesseizoen vijf gezinnen en voorlezers. Voor uw team van voorlezers organiseert u een aantal bijeenkomsten, waarin u hen onder andere de gelegenheid biedt om ervaringen uit te wisselen. Ook ga je samen met je voorlezers een (aantal) keer op bezoek bij hun gezin. Als coach begeleid je vrijwilligers en gezinnen in het proces: samen ervoor zorgen dat na twintig weken ouders zelf in staat zijn om kinderen meer te stimuleren in taal.

Heeft u interesse? Ga dan naar www.voorleesexpress.nl, locatie Ede, met de knop 'Meld je aan als vrijwilliger'. U wordt zo spoedig uitgenodigd voor een intakegesprek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Riikka Bansema (voorleesexpress@cultura-ede).