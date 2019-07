Zaltbommelse raad wil dat afvalbedrijf excuusbrief stuurt aan inwoners

Excuses van de Avri over de gang van zaken en de slechte communicatie in een 'realistische brief' aan de inwoners. Dat is een van de actiepunten die in een brandbrief staan van de raadsfracties van Zaltbommel aan de wethouder, opgesteld na een spoedoverleg. De excuses moeten helpen de relatie tussen inwoners en de Avri te herstellen.

door Esther Hendriks

Inwoners van acht gemeenten in het Rivierenland brengen hun afval sinds een maand weg naar een toegewezen ondergrondse container, om het daar met behulp van een pasje weg te gooien. Per zak afval betalen ze 1 euro. De overgang naar het nieuwe systeem verloopt echter stroef en niet zonder problemen.

Het is volgens de partijen hoog tijd dat er een brief komt waarin de Avri over de storingen en maatregelen communiceert. Vooral om zo de irritatie van inwoners de kop in te drukken. 'Wij hebben hierover grote zorgen,' schrijft de raad. De goede relatie is volgens hen noodzakelijk om inwoners te blijven motiveren afval te blijven scheiden.

Avri pas je houding aan en kom uit die vrachtwagen

Van een goede relatie is nu geen sprake. Volgens Frits van der Schans (combinatiepartij PvdA/GroenLinks) heeft de Avri dit deels aan zichzelf te danken. Aan de telefoon vertelt hij over te kleine plastic containers en grotere containers die pas na de zomer geleverd worden. Mensen plaatsen daarom hun plastic afval ook naast de container. Maar de Avri haalt dat plastic dan niet op. Dat kan volgens het raadslid anders: 'Kom uit je vrachtwagen, leeg de container en plaats de zak met plastic die ernaast stond er weer opnieuw in. Zo kom je mensen tegemoet.'

Op maandagavond kwamen de raadsfracties samen voor een spoedoverleg over de problemen bij het nieuwe afval inzamelen.

Lees ook: Zaltbommelse partijen praten over afvalcontainers ondanks zomerreces

Schrijnende meldingen

De wethouder moet na de zomer gelijk aan de bak. In de brief staan namelijk nog zes andere actiepunten. Zo willen de partijen ook een onderzoek naar maatwerkoplossingen voor kwetsbare mensen. De verschillende fracties krijgen schrijnende meldingen van hulpbehoevende senioren die hun incontinentiemateriaal niet kunnen wegbrengen omdat deze te zwaar is, soms wel 7 kilo. De partijen willen dat de wethouder met een oplossing komt en gaat nadenken over een gratis en aparte inzameling van luiers.

Natuurlijk heeft de raad zelf ook een aandeel in de problemen, geeft van der Schans toe. 'Misschien hebben we sommige dingen te licht gezien.' Al heeft Avri volgens hem nooit laten weten dat de door de raad geschetste kaders niet uitvoerbaar zijn. In de brief staat dat de raad ervaart dat het inmiddels beter gaat. En daar zijn ze blij om. Toch gaan ze er hard in. Want 'the devil is in the detail'.

Zie ook: Een maand 'omgekeerd inzamelen' in Rivierenland: wat vinden de inwoners?