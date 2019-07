14-jarig meisje uit Laag-Keppel sinds dinsdag vermist

De politie is op zoek naar de 14-jarige Ashley van Londen. Het meisje vertrok dinsdag uit Laag-Keppel naar Arnhem en is sindsdien vermist.

Ashley verblijft tijdelijk in een gezinsvervangend tehuis in Laag-Keppel. Ze is met de fiets naar Arnhem vertrokken, zonder medeweten van de contactpersoon.

Het meisje is voor het laatst gezien in Arnhem. Wie informatie heeft over de vermissing, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0800-6070. Ashley is 1.60 meter lang, heeft bruin/rood geverfd haar en groene ogen.