Gemeente haalt bakzeil na jarenlange mestruzie in Elst

Talloze keren stonden de partijen tegenover elkaar bij de rechter. De kwestie begon in 2001 toen het melkveebedrijf van Vossebeld en De Swart nieuwe buren kreeg.

Het stel vreesde een geschil met de nieuwkomers over stankoverlast. Die bleken op hun beurt een recreatiewoning te hebben gekocht, een woonhuis dat niet permanent mocht worden bewoond. De Nationale Ombudsman bemoeide zich tien jaar geleden al eens met de zaak; hij stelde de melkveehouders in het gelijk.

Dwangsom van 15.000 euro

De buren zijn al weer jaren weg, maar jarenlang voelden Vossebeld en De Swart zich gedwarsboomd door Overbetuwe. Die deed er alles aan om de vergrote mestplaat terug te laten brengen in oorspronkelijke staat. De gemeente legde het boerenbedrijf aan de Rijksweg-Zuid zelfs een dwangsom van 15.000 euro op. Die hoeven Riet de Swart en haar man niet te betalen, heeft de Raad van State bepaald.

Het goede nieuws is nog niet geland, bekent De Swart. 'Het is na jaren eindelijk klaar', zegt ze opgelucht aan de telefoon. 'We hebben het wel over vijftien jaar ellende. De eerste drie jaar viel het nog wel mee, maar sindsdien hebben mijn man en ik continu in stress geleefd.'

We durfden er niet aan te denken dat we zouden winnen Riet de Swart

Een mestplaat is een betonnen bak waarin mest is opgeslagen. Het boerenechtpaar vergrootte in 1989 de bak met ruim honderd vierkante meter in de overtuiging dat daar geen vergunning voor nodig was. Overbetuwe vond jarenlang van wel, maar de hoogste rechter stelt de Elstenaren nu in het gelijk.

De blijdschap in huize Vossebeld-De Swart is groot. 'We zaten sinds 10.00 uur bij de computer, omdat de uitspraak gepubliceerd zou worden. We durfden er niet aan te denken dat we zouden winnen. Gelukkig is het echt waar. We kunnen al dat papier weggooien.'

Reactie gemeente Overbetuwe

De gemeente Overbetuwe laat in een schriftelijke reactie weten dat de zaak een bijzonder verloop heeft gekend. 'De kwestie is begonnen in 2013, toen een derde partij bij de gemeente een verzoek tot handhaving deed op een deel van de mestplaat. Dat leidde tot een juridische procedure. De Raad van State oordeelde in deze zaak in 2015 dat er wél sprake was van een overtreding.'

'De gemeente heeft de handhaving vervolgens weer opgestart als gevolg van die uitspraak. De gemeente respecteert Raad van State-uitspraken, als hoogste rechtsprekende instantie, en handelt daarnaar, zo ook in dit geval', legt Overbetuwe uit.

'De uitspraak die de RvS vandaag doet in deze langlopende zaak is dan ook, op zijn zachtst gezegd, zeer bijzonder: het is de Raad van State die nu zélf, na vier jaar, terugkomt op haar eigen uitspraak van 16 september 2015. Met de uitspraak die de Raad van State nu doet, is de last onder dwangsom komen te vervallen en is invordering van de dwangsom niet meer aan de orde.'

'Ondanks het veranderde standpunt van de RvS zijn we blij dat er voor dit dossier een definitief oordeel is gegeven.’