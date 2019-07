Binnenstad Hattem krijgt 9 kilometer nieuwe kabels en leidingen

Netbeheerder Liander en drinkwaterbedrijf Vitens zorgen er zo voor dat het leidingnet in Hattem de komende tientallen jaren weer van uitstekende kwaliteit is. In opdracht van Vitens en Liander start Siers Groep Oldenzaal na de zomervakantie met de werkzaamheden en eind 2020 is het volgens planning afgerond.

Uitdaging

Het vervangen van de elektriciteitskabels en leidingen voor gas en drinkwater is nog wel een uitdaging omdat de werkzaamheden in de historische binnenstad plaatsvinden. 'We hebben te maken met smalle straatjes, monumentale panden en winkelend publiek. Dat zijn belangrijke aspecten om rekening mee te houden, aldus Siers.

Planning

De werkzaamheden worden per straat gefaseerd uitgevoerd. Nu alle wensen en suggesties van de bewoners en ondernemers van de binnenstad zijn geïnventariseerd is er een globale planning gemaakt. Voordat de werkzaamheden daadwerkelijk starten ontvangen aan- en omwonden een brief met de startdatum en aanvullende informatie.

Informatiepunt

Aan de Ridderstraat 17 is een informatiepunt ingericht dat elke donderdag van 14.00 tot 16.00 uur geopend is voor vragen. Meer info vind je op www.onderhoudinhattem.nl