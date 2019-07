Speciale parkeervakken voor zwangere vrouwen in de maak

door Davie Klein Gunnewiek

Het idee komt van Alexandra Strzelczyk, die het plan presenteerde tijdens de ideeënmarkt. De markt werd georganiseerd om ideeën van inwoners van de gemeente Doetinchem naar de raad te brengen. 'Ik had het idee al wat langer in mijn hoofd, maar nu ben ik er ook mee naar buiten gekomen', zegt Strzelczyk.

Ze is eigenaresse van Magnetic Fotografie in Wehl en gespecialiseerd in het maken van vrouwenportretten. 'Ik hoor waar vrouwen moeite mee hebben en ook waar ze tegen aan lopen.' Uit onderzoek van Ouders van Nu blijkt dat 82 procent van de zwangere vrouwen problemen hebben bij het in- en uitstappen van de auto door de beperkte ruimte die een reguliere parkeerplaats heeft.

Parkeerplekken zijn mooie toevoeging

'Ook kunnen veel zwangere vrouwen last krijgen van hun bekken waardoor ze minder mobiel zijn', aldus Strzelczyk. Deze parkeerplaatsen zouden volgens haar een mooie toevoeging zijn voor deze doelgroep en ook voor de families die veel gebruik maken van kinderwagens.

'Als zwangere vrouw wil je niet altijd achter de computer zitten om online te winkelen, maar is het ook belangrijk om er op uit te gaan.' Strzelczyk is ervan overtuigd dat zwangere vrouwen en gezinnen met kleine kinderen vaker naar de stad gaan als ze gemakkelijker en ruimer kunnen parkeren.

Het idee van Strzelcyk werd middels een motie tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces besproken. Alleen de éénmansfractie Christenunie-SGP stemde tegen de motie. De komende tijd gaat het college van Doetinchem onderzoeken hoeveel parkeerplekken er nodig zijn en wat de beste plekken in de gemeente zijn.

'Ik denk zelf aan supermarkten in Doetinchem, Gaanderen en Wehl, maar ook aan het gemeentehuis. Je moet kijken naar belangrijke plekken waar vrouwen echt naar toe gaan of waar veel gezinnen komen', aldus Strzelczyk.

'Ik heb zelf al een bord ontworpen'

De kosten voor het realiseren van een dergelijke parkeerplaats en het plaatsen van een bord zijn vijfhonderd euro per stuk. 'Ik heb zelf al een bord ontworpen, maar ik weet niet of de gemeente deze ook echt gaat gebruiken. Dit gaan we na de zomervakantie verder bespreken', zegt Strzelczyk.

Het is de bedoeling dat de eerste parkeerplaats voor zwangere vrouwen voor 1 november 2019 is gerealiseerd. Ook moet het aantal gezinsplaatsen dan zijn uitgebreid. 'Doetinchem is dan de eerste gemeente in Gelderland waar speciale parkeerplaatsen voor zwangere vrouwen te vinden zijn', zegt Strzelczyk. Na een jaar worden de bevindingen en de behoefte naar de speciale parkeerplekken geëvalueerd.

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier