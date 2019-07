Jeugdboek over luchtoorlog boven De Betuwe en over vrijheid nu

Het boek 'Sunny Twins – De geheime schuilplaats' is een jeugdboek dat historische gebeurtenissen in Gelderland koppelt aan een spannend en warm verhaal. Schrijfster Annette van der Plas is geïnspireerd door de oorlogsgeschiedenis van haar directe omgeving in Vuren en Herwijnen. In het verhaal is er aandacht voor het plaatselijke Vliegeniersmuseum en het boek is met name gericht op jongeren vanaf groep 8.

Korte inhoud:

In het dorp van de tweeling Suus en Niek zijn tijdens WO2 vliegtuigen neergestort. De families van de piloten komen naar Nederland en de tweeling helpt mee om hun een onvergetelijke dag te bezorgen. Maar wie dwarsboomt de plannen voor de pilotendag en zet vervelende berichtjes op Facebook? En wat heeft de schuilplaats in opa’s schuur hiermee te maken? Detectivebureau Sunny Twins zoekt het uit! Als de verdachte onraad ruikt, ziet het er alleen slecht voor hen uit …

Dit bijzondere boek gaat over vrijheid:

Over oorlog en vrede. Over onbekende piloten die hun leven gaven in de strijd. Het boek laat kinderen zien dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn, maar dat daar hard voor is gevochten. Niet alleen ver weg, maar juist ook dichtbij in de eigen streek.

Het verhaal gaat ook over de vrijheid die kinderen nodig hebben om zichzelf te zijn. Elk kind is een parel op zijn eigen manier. Zo kan het begrip voor kinderen die anders denken dan gemiddeld versterkt worden en kunnen deze kinderen zich herkennen in het verhaal.

Met foto’s achterin van Gelderse dorpen, zoals Vuren en Herwijnen.

Met prachtige, realistische illustraties.

In samenwerking met het Sky of Hope WO2 en Vliegeniersmuseum in Vuren (www.egvl.nl). Doel is o.a.om kinderen bij dit museum te betrekken.

Met locaties die echt te bezoeken zijn.

Past goed bij 75 jaar bevrijding.

Proef gelezen door groep 8 van basisschool Vuren.

Relatie met herinneringsroute WO2.

Sunny Twins – De geheime schuilplaats, Annette van der Plas, uitgeverij Buddy Books, isbn 97890 8782 0442, 128 pagina’s, verschijnt half augustus, leeftijd: 9+

meer info via :

de Facebookpagina van Sunny Twins – De geheime schuilplaats