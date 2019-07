Bezorgdheid over droogvallen Hierdensche Beek

De beek die zijn oorsprong vindt bij het Zeilmeer nabij Meerveld valt wel vaker droog, maar dat is natuurlijk voor de fauna en flora erin of eromheen niet altijd even leuk. De beek wordt met kwelwater gevoed, dat is water wat onder de oppervlakte stroomt naar het laagste punt. De beek heeft een bodem dien poreus is en daardoor sneller droogvalt. Met name de ijsvogel die geen visjes meer kan vangen bij droog ligging of een andere zeldzame de Beekprik, een visachtige die langzaam probeert terug te komen in onze gebieden heeft het nu lastig. Het droogvallen van de beek komt vaker voor, het enige wat helpt is een aantal dagen flinke regen.

‘Mensen hoeven zich geen zorgen te maken dat de Hierdense beek droogstaat door de langdurige droogte. Uiteraard heeft het gevolgen voor de flora en fauna. Met name het ‘amfibische leven’ heeft het nu moeilijk. Maar zodra het weer regent herstelt de flora en fauna zich weer snel,’ zo laat de gemeente Nunspeet in een reactie weten.