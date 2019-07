'Kinderen moeten er kunnen spelen', oplossing gezocht voor omstreden voetbalveld

De gemeente Renkum gaat op zoek naar een nieuwe oplossing voor de overlast door het voetbalveldje bij de Dennenkamp in Oosterbeek. Het hekwerk dat voor geluidshinder zorgt, wordt mogelijk verlaagd of vervangen door netten. Dat laat wethouder Marinka Mulder weten.

'We moeten op zoek naar een redelijke oplossing die voor iedereen acceptabel is. Zodat mensen daar op een prettige manier kunnen wonen en kinderen er kunnen spelen. Volgens mij is dat haalbaar', zegt Mulder op Radio Gelderland.

Boete ruim honderd euro

Dinsdagavond was er een gesloten bijeenkomst over het voetbalveldje bij de Bernulphusschool, dat voor een tweespalt in Oosterbeek zorgt. Bewoners van de nieuwbouwhuizen klagen over geluidsoverlast door spelende kinderen en dat zorgt weer voor scheve gezichten bij andere Oosterbekers. Ze zijn boos op de klagers, die zouden niet willen dat er nog kinderen spelen 's avonds.

De gemeente dacht een oplossing te hebben gevonden door kinderen die er na 21.00 uur voetballen een boete te geven. Als ze na een waarschuwing van de politie of boa's niet weggaan, moeten ze volgens wethouder Mulder een boete betalen die kan oplopen tot 'iets meer dan honderd euro'.

Eerdere aanpassing onvoldoende

Die maatregel maakt de tongen los in Oosterbeek. Volgens Mulder is er onterecht een beeld ontstaan dat de omwonenden tegen het voetbalveldje zijn. 'Om tot een goede oplossing te komen hebben we gisteravond bij elkaar gezeten. Om te kijken wat we er als gemeente in kunnen betekenen en ook om de kou uit de lucht te halen.'

Een deel van de omwonenden ervaart volgens haar overlast door de constructie van het hekwerk. 'Een simpele oplossing is om het hekwerk aan te passen. Dat heeft de gemeente overigens al een keer eerder gedaan, maar dat bleek niet voldoende. Dus we kijken nu naar nieuwe maatregelen.'

'Er stond opeens een bord'

De opties worden in september voorgelegd aan de buurt, die dan nogmaals bij elkaar komt. 'Daar willen we bespreken wat goede afspraken zijn om te maken op het moment dat het hekwerk is aangepast.'

Een deel van de onrust is volgens de wethouder ook ontstaan doordat de buurt niet goed is geïnformeerd over het speelverbod in de avond. 'Er stond opeens een bord. Dat is iets wat wij ons aan moeten rekenen als gemeente. We hadden daarover beter moeten communiceren richting de buurt.'