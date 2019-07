Achterhoekse supermarktmedewerker gaat naar de Olympische Spelen

Tot ieders verbazing zwom hij zich tijdens het WK zwemmen, afgelopen week in Zuid-Korea, naar de finale op 400 meter wisselslag. Het leverde hem een Olympisch ticket op en tegelijkertijd een grote uitdaging, want Knipping is eigenlijk een veredelde amateurzwemmer. Hoewel hij diverse malen nationaal kampioen is moet hij bijna alles uit eigen zak bekostigen.

Als vakkenvuller bij de supermarkt probeert hij tussen de trainingen in Eindhoven door geld bij te verdienen. Elk weekend maakt hij een reis die het bizarre leven onder de top pijnlijk illustreert. Van zijn kamertje in Eindhoven gaat hij terug naar De Heurne. Daar brengt hij zijn tijd door met zijn vriendin en hun eenjarige dochtertje.

Zoektocht naar sponsoren

'We zijn eigenlijk op zoek naar een plek waar we met z'n drieën kunnen wonen, maar dat is niet makkelijk', zegt Knipping, die zich graag meer zou focussen op het zwemmen. 'Met vervoer, reizen en werk ben ik zoveel tijd kwijt. Die zou ik eigenlijk moeten gebruiken om uit te rusten en energie op te doen tussen trainingen. Maar dat zit er nog niet in.'

Bekijk hier de reactie van Arjan Knipping (tekst gaat door na de video):

Nu komt hij met zijn kwalificatie voor de Spelen van 2020 in aanmerking voor een topsportinkomen van sportkoepel NOC*NSF. Die krijg je als je een top acht-prestatie neerzet op een mondiaal toernooi. Toch zijn de zorgen daarmee nog niet voorbij. 'Nog lang niet. Dat denken veel mensen dan, maar ik moet echt op zoek naar sponsoren die me willen ondersteunen', zegt Knipping.

'Keihard geknokt en gewerkt'

Dat de 25-jarige Achterhoeker zich in zijn situatie tussen de wereldtop wist te zwemmen mag met recht een wereldprestatie genoemd worden. Toch denkt hij dat het nog veel beter kan. 'Als ik me echt kan focussen en volledig als een prof kan leven kan ik nog flink verbeteren.' Zelf meent hij dat hij dat wel verdiend heeft. 'Ik heb er keihard voor geknokt en gewerkt.'

Mensen die Arjan willen steunen in zijn traject richting de Spelen kunnen contact met hem opnemen via arjannaartokio@gmail.com.