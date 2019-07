Tegelverkoop moet bad in speeltuin redden: 'De burgemeester heeft er al een gekocht'

Het verouderde zwembad in speeltuin Tuindorp moet gerenoveerd worden. Daar is 50.000 euro voor nodig. Vrijwilligers zijn een tegelverkoopactie begonnen om geld op te halen.

door Joukje Valkenburg-Beiboer

Het is vrij ongebruikelijk dat een speeltuin een zwembad heeft, maar in Wageningen zijn ze niet anders gewend. Het eenvoudige bad staat er al zo'n veertig jaar. Het is al die tijd nooit echt opgeknapt. Maar nu is het zwembad toch echt aan vernieuwing toe.

Niet meer veilig

'De tegels laten los en het pomphuisje moet vervangen worden', zegt Astrid Westland, vrijwilligster bij de speeltuin. Op den duur is het bad niet meer veilig voor kinderen. 'Dit seizoen mag hij nog open, volgend jaar moet het echt anders', zegt ze.

Er is 50.000 euro nodig, weet Westland. 30.000 euro voor een zwembad en 20.000 euro voor de pompinstallatie waarmee het water gezuiverd wordt.

250 tegels verkocht

De speeltuinvereniging is een tegeltjesverkoop begonnen. Voor 5 euro kunnen mensen een tegel van het nieuwe zwembad kopen en worden ze een beetje zwembadeigenaar. De koop is symbolisch, kopers krijgen een eigendomscertificaat.

'Met de tegeltjesverkoop gaat het super', stelt de vrijwilligster. Er zijn inmiddels zo'n 250 tegeltjes verkocht. Dat betekent dat er zo'n 1250 euro binnen is. 'De burgemeester heeft er ook al een gekocht.'

Burgemeester: 'pareltje van Wageningen'

'Ik sta heel erg achter dit initiatief', zegt burgemeester Geert van Rumund. Hij noemt speeltuin Tuindorp 'een pareltje van Wageningen'. 'Er gaan veel kinderen naartoe met schoolreisje, ook kinderen met een beperking.'

Waarom de gemeente niet financieel bijspringt? 'We hebben ontzettend veel verenigingen, Tuindorp is niet van de gemeente', zegt de burgemeester. 'Waar mogelijk helpen we, maar er is geen zak met geld dat we uit kunnen strooien.' Wel kan de vereniging subsidiegeld aanvragen.

Nog een flinke weg te gaan

De actie loopt nu twee weken, maar de 50.000 euro is nog niet in het zicht. Mensen die willen bijdragen, kunnen een tegeltje kopen bij de speeltuin in Wageningen of rechtstreeks geld overmaken.