Forse geldboete voor kinderen die na 21.00 uur op veldje voetballen in Oosterbeek

Het speelt nu al een tijdje, de kwestie van het voetbalveldje bij de Bernulphusschool. Omwonenden vinden dus dat jongeren er te veel lawaai maken, terwijl ouders van die kinderen juist blij zijn dat er buiten gespeeld wordt. De kwestie kwam uit bij de gemeente, die zorgde ervoor dat er niet meer gevoetbald mocht worden na 21.00 uur. Dat snappen veel Oosterbekers niet.

'Juist blij dat ze buiten gaan voetballen'

Karin Broekema is één van hen. 'De bewoners van de nieuwbouwhuizen klagen volop. Maar ik ben juist blij dat ze naar buiten gaan om te voetballen. Ze spelen met bepaalde vriendjes hier. Ik snap niet dat ze hier niet tot 22.00 uur mogen spelen, zoals dat wel mag in Park Hartenstein of bij Mariënborn. Het is vakantie, ze willen lekker buiten spelen.' En die mening krijgt veel bijval in een Facebook-groep voor Oosterbekers. Ze zijn dan ook boos op de klagers, die zouden niet willen dat er nog kinderen spelen 's avonds.

'Helemaal niet tegen voetballende kinderen'

Maar de klagers staan daar net iets anders in, zo vertelt een van de omwonenden. 'We zijn helemaal niet tegen voetballende kinderen. We zijn juist blij dat ze spelen. Maar het probleem is het hekwerk, dat maakt een zodanige herrie waardoor we in opstand zijn gekomen. We hebben de gemeente gevraagd of ze wat kunnen doen aan het hekwerk en het tijdstip. Want als er wordt geknald op het hekwerk klinkt dat net alsof twee bekkens elkaar raken. Daar kunnen we niet van slapen.'

De klager vindt dan ook dat de gemeente voor een oplossing moet zorgen. 'Kijk, wij wisten echt wel toen we hier kwamen wonen dat er een voetbalveld is. Ik speelde 40 jaar geleden ook op dat veld. Hopelijk heeft de gemeente een passende oplossing, want we willen gewoon dat wonen en recreatie samen gaat.'

Bijeenkomst in gemeentehuis

Ondertussen wordt in het park streng gehandhaafd op het tijdstip van voetballende jongeren. 'Mijn zoon kreeg een waarschuwing van een boa, die zei dat hij maar bij voetbalclub OVC'85 moest gaan voetballen. Daar werd hij vervolgens op de bon geslingerd voor 105 euro', vertelt Broekema.

Wat vinden de kinderen er zelf van?

Dinsdagavond wordt er weer volop gevoetbald in Oosterbeek door kinderen. Zij balen van het gezeur om hun voetbalveldje. 'Een van hen vertelt: 'Ik wil hier gewoon voetballen met mijn maten. 21.00 uur is wel wat vroeg om te stoppen, dat is jammer. Ik hoop dat ze de tijd weer later gaan zetten, of helemaal geen tijdslimiet meer doen. Maar dat zullen die mensen waarschijnlijk ook niet leuk vinden.'

Een ander jongetje vertelt dat hij gewoon plezier heeft hier. 'Het is leuk met vrienden chillen hier, we willen hier gewoon voetballen. Als mensen boos worden gaan we weg, want anders krijgen we een boete.'

'Dit werkt escalerend'

Vooralsnog betekent na 21.00 uur voetballen bij de Dennenkamp een boete en dat zorgt weer voor boze gevoelens bij buurtbewoners, maar ook bij de klagers. 'Dit werkt soms wat escalerend. Er komt nu ook een soort hetze tegen ons. Er wordt gedaan alsof de jeugd niet mag spelen, maar dat is niet zo. Die kou moet uit de lucht.'

Geen reactie gemeente

En daarom wordt er vanavond in het gemeentehuis in Oosterbeek gesproken over de kwestie. De gemeente komt woensdag met een verklaring.