Historische wandeling in Park Sonsbeek verhaalt over 'vergeten executie'

Audiotour ‘De Vergeten Executie’ is een wandeling van een uur, die je loopt met behulp van een smartphone, een koptelefoon en de gratis izi.TRAVEL app. Tijdens de wandeling krijg je het waargebeurde verhaal te horen over de standrechtelijke executie van vier onschuldige mannen aan de rand van park Sonsbeek.

In de verwarring ontsnapt



Dat gebeurde tijdens de Slag om Arnhem, in de vroege avond van woensdag 20 september 1944. Twee van de vier mannen wisten in de verwarring voorafgaande aan de executie te ontsnappen en het park in te vluchten.



Het verhaal van deze gratis audiotour is gebaseerd op een onderzoek uit 2004, toen de Slag om Arnhem voor de 60ste keer werd herdacht. Na maanden intensief speurwerk is het Jos Diender van Molenplaats Sonsbeek indertijd gelukt om de identiteit van de vier mannen te achterhalen en een reconstructie te maken van die fatale gebeurtenis.

Dramatisch verhaal



De trieste lotgevallen van het onfortuinlijke viertal spreken volgens Diender vandaag de dag nog steeds tot de verbeelding. Daarom heeft Molenplaats Sonsbeek besloten om in het kader van de 75ste herdenking van de Slag om Arnhem het dramatische verhaal van de vier mannen en de strijd van de geallieerden om de Rijnbrug in een nieuw jasje te steken. En wel in de vorm van een audiotour.



Om de audiotour te kunnen lopen en beluisteren installeer je de izi.TRAVEL app op je smartphone. Open de app en download ‘De Vergeten Executie’ zodat je onderweg geen internetverbinding nodig hebt. De wandeling start op het plein voor Molenplaats Sonsbeek aan de Zijpendaalseweg 24a. Zet je koptelefoon op of doe je oortjes in, luister naar de inleiding en ga vervolgens op pad. Op de website van Molenplaats Sonsbeek vind je alle informatie over deze bijzondere wandeling.

Foto's: privé-archief

Foto: Hendrik van Mill en Georg Deelman (boven) en Frans Duijkers en Henk Heuning (onder); de vier mannen die tijdens de Slag om Arnhem aan de rand van park Sonsbeek voor een Duits vuurpeloton kwamen te staan. (Foto’s privé-archief)