Crossspektakel Silvolde over provinciegrens

'We zijn met 85 rijders begonnen en gaan nu door de tweehonderd', zo schetst organisator Bernaldo Schreur het succes van de zesde editie van het Achterhoekse Crossspektakel. Waar vorig jaar de damesklasse werd geïntroduceerd, maakten de zijspancrossers deze editie hun debuut in Silvolde. Doel blijft om Achterhoekse jongeren te introduceren in de sport. 'We willen de jeugd aan het crossen krijgen, daarom hebben we ook de funcross in het leven geroepen. Dan kunnen ze op een klein bromfietsje beginnen, zodat het niet zoveel geld kost. Dan kunnen ze toch aan de cross proeven.'



Het Crossspektakel is inmiddels ook bekend over de provinciegrens, de vriendengroep van Jelte Jungheim uit het Zuid-Hollandse Ottoland komt na een geslaagd vrijgezellenfeest elk jaar terug. 'Nu voor het vierde jaar', vertelt Jungheim. 'Met een grote groep, veel bier, ’s middags lekker rijden en dan ’s avonds de tent in.' Volgens organisator Schreur zit het met de populariteit van de cross in de Achterhoek ook wel goed: 'Een crossvereniging als TCD Hummelo heeft gewoon een ledenstop, daar past niemand meer bij.'