Peter Bosz over Vitesse: 'Goede spelers, maar moet nog goed elftal worden'

De oud-trainer van onder meer Vitesse vond het zondag een bijzonder weerzien. 'Ik heb dan ook de nodige bekenden gezien. Het is leuk om zowel tegen Heracles als Vitesse te spelen, want bij beiden heb ik een verleden. Ik heb het erg naar mijn zin gehad, het is leuk om die mensen weer te zien', stelt de coach.

Hoewel het weerzien goed was, waren de resultaten voor de Duitse ploeg waarschijnlijk niet bevredigend. Tegen Vitesse kwam Leverkusen niet verder dan 1-1. 'Maar het is de voorbereiding en we proberen wat dingen uit', vertelde Bosz die aan zijn tweede seizoen in Duitsland begint.

'Het bevalt uitstekend'

'Het bevalt me uitstekend. Leverkusen is een grote club met goede spelers en er zijn hier goede faciliteiten. Daarnaast is de Bundesliga een mooie competitie met volle stadions. Ik woon nu ook in Duitsland, dat bevalt me goed.'

Het op en neer reizen heeft ook geen zin voor de Apeldoorner. 'Het wordt een druk seizoen. We spelen Champions League, in de beker en in de Bundesliga. En die competitie is al heel zwaar.'

'Vitesse moet goed elftal worden'

De focus van Bosz ligt dan vooral ook op zijn eigen competitie. De Nederlandse competitie volg hij minder. 'Maar als ik toevallig een keer kan kijken, kijk ik zeker.'

Van Vitesse kreeg hij zondag een aardige indruk. 'Ze hebben goede spelers, maar het moet nog wel een goed elftal worden. Ik ben benieuwd hoe dat verder gaat.'