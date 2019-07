Amerikaanse docenten bezoeken het Verscholen Dorp

Maud Dahme, geboren in Amersfoort, was tijdens WO ll ondergedoken in Oldebroek en leerde in die tijd Lenie Duijzend kennen, die in het Verscholen Dorp ondergedoken is geweest. Lenie Duijzend, behoorde tot de laatst overgebleven kampbewoners en was jarenlang aanwezig bij de herdenkingen. Zij overleed vorig jaar. Maud Dahme heeft zich ten doel gesteld het verhaal van Het Verscholen Dorp en andere gebeurtenissen levend te houden onder de Amerikanen.

Dinsdag bezocht zij met een groep Universitaire studenten en High School docenten het dorp in Vierhouten. Dit bezoek was onderdeel van een Holocaust toer door Europa met bezoeken aan Auschwitz, het Anne Frankhuis, Sjoel in Elburg en Kamp Westerbork. Docenten en studenten maakten deze reis vanuit hun bijzondere belangstelling voor de geschiedenis van WOll. Welkom geheten door Gerda Hooghordel, namens de Stichting Het Verscholen Dorp, werd de expositie in hotel de Vossenberg bezichtigd en ging het per bus naar het Verscholen Dorp. Hier werden zij door Gerda uitgebreid geïnformeerd over de gebeurtenissen tijdens de onderduik periode en bezochten zij de onderduikers hutten, hetgeen duidelijk indruk maakte op de groep.