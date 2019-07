"Melodie van Vrijheid" Bevrijdingsconcert Epe

Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Met het SAMEN VIEREN van VRIJHEID wil het koor het besef van vrijheid en vrede vergroten. De gemeente Epe (Vaassen, Emst, Oene en Epe) werden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, op 17 18 en 19 april 1945 tijdens operatie "Cleansel", bevrijd door Canadese troepen. Het jaar 2020 is een kroonjaar (75 jaar) in de herdenking hiervan en "To You" draagt hieraan bij door op zaterdagavond 18 april 2020 een bijzonder concert uit te voeren in de Grote Kerk van Epe. Het geheel staat onder muzikale leiding van dirigent Henk van der Maten en wordt begeleid door diverse professionele musici:

Arjan Post (Trompet / Bugel),

Edith Post (Trompet / Bugel),

Harrie Stijf (Piano),

Willem Veldkamp (Synthesizer),

Hendrie Westra (Percussie en slagwerk).

De kern van het muzikale deel wordt gevormd door de cantate "Of Faith and Freedom" van de bekende Amerikaanse componist Joseph M. Martin, aangevuld met diverse liederen rondom de thema’s hoop, liefde, vrede en vrijheid. Het is, voor zover bekend, de eerste keer dat deze cantate in Nederland wordt uitgevoerd. De liederen worden afgewisseld met korte persoonlijke verhalen over de oorlogsjaren en de bevrijding. In samenwerking met de stichting "Broken Wings ’40-‘45" krijgt het concert een multimediale dimensie doordat de muziek gecombineerd zal worden met passende foto’s en filmbeelden.

Het koor "To You" is een gemengd koor dat bestaat uit 75 leden afkomstig uit Epe en wijde omgeving. Het motto van het koor is: "Een koor naar je hart". Er wordt vierstemmig gezongen in het Engels en Nederlands. Het repertoire varieert van eigentijds tot licht klassiek. Het koor verleent onder andere haar medewerking aan kerkdiensten en brengt ook eigen concerten ten gehore.

Datum : zaterdag 18 april 2020

Tijd : 19.30 uur tot 21.15 uur

Locatie : Grote Kerk, Beekstraat 1A, 8162 HA Epe

Zie ook de website van To You.